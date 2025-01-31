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خارج الحدود

جيش الاحتلال شن غارات على أهداف لـ"حزب الله" في منطقة البقاع شمال لبنان (فيديو)

غارة إسرائيلية على
غارة إسرائيلية على لبنان، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة لسلاح الجو، نفذت غارات خلال الليلة الماضية على أهداف تابعة لحزب الله في منطقة البقاع بلبنان، زاعما أنها تشكل تهديدا للأراضي الإسرائيلية.


وقال الاحتلال في بيان إنه "من بين الأهداف التي تم استهدافها: موقع عسكري يضم بنى تحتية تحت الأرض لتطوير وإنتاج وسائل قتالية، بالإضافة إلى بنى تحتية للعبور على الحدود السورية-اللبنانية، يستخدمها حزب الله لمحاولة تهريب الأسلحة إليه".

وشدد على أن "مسيرة الاستطلاع التابعة لحزب الله، التي كانت في طريقها إلى المجال الجوي الإسرائيلي أمس الخميس وتم إسقاطها من قبل سلاح الجو، تعتبر انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، مؤكدا أن الجيش "يظل ملتزما بالتفاهمات التي تم التوصل إليها بشأن وقف إطلاق النار في لبنان، ولن يسمح بتنفيذ مخططات إرهابية من هذا النوع".

وأضاف: "جيش الدفاع منتشر في منطقة جنوب لبنان، وسيواصل العمل على إزالة أي تهديد ضد دولة إسرائيل وقواته".

وفي السياق، أفادت وسائل إعلامية لبنانية بأن جيش الاحتلال الاسرائيلي أيضا استهدف شاحنة في منطقة وادي خالد (شمال لبنان) الحدودية فجرا.

وأوضح موقع "لبنان 24" أن الشاحنة استهدفت في محلة وادي الواويات في منطقة وادي خالد وكانت محملة بالبطاريات والخردة.

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