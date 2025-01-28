الثلاثاء 28 يناير 2025
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خارج الحدود

إصابة 14 شخصا إثر غارة إسرائيلية على بلدة النبطية جنوبي لبنان

جنوب لبنان، فيتو
جنوب لبنان، فيتو

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة 14 شخصا إثر غارة إسرائيلية على بلدة النبطية جنوبي لبنان.

 

الجيش اللبناني يعلن إصابة جندي و3 مواطنين برصاص جيش الاحتلال

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش اللبناني، إصابة جندي و3 مواطنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك أثناء مواكبة الجيش للأهالي العائدين إلى البلدات الحدودية الجنوبية.


أمين عام حزب الله: الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار 1350 مرة

وأمس، أكد أمين عام حزب الله نعيم قاسم، التزام الجماعة اللبنانية بعدم خرق اتفاق وقف إطلاق النار بينما خرقت دولة الاحتلال الاتفاق 1350 مرة.

 

الاحتلال يعيد الانتشار ويوجه رسالة إلى سكان جنوب لبنان

وأمس، توجه جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى سكان جنوب لبنان، مؤكدا أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار يتواصل حيث أنه يعيد انتشاره، مطالبا إياهم بـ الانتظار وعدم السماح لحزب الله باستغلالهم. وذلك وفق تعبيره.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "أعاد الجيش انتشاره في الفترة الأخيرة في مواقع مختلفة من جنوب لبنان، عملا ووفقا لاتفاق وقف إطلاق النار وذلك بهدف تمكين انتشار فعال للجيش اللبناني تدريجيا، وتفكيك وإبعاد حزب الله بعناصره وبنيته التحتية، من جنوب لبنان".

 

الاحتلال يسعى لعدم تمكين حزب الله من إعادة ترسيخ قواته ميدانيا

 وزعم جيش الاحتلال أن "تنفيذ الاتفاق يتواصل حيث تتم عملية الانتشار بشكل تدريجي وفي بعض المناطق تتأجل وتحتاج إلى مزيد من الوقت وذلك لضمان عدم تمكين حزب الله من اعادة ترسيخ قوته ميدانيا".

وأدعي: "حزب الله كعادته يضع مصلحته الضيقة فوق مصالح الدولة اللبنانية ويحاول من خلال أبواقه تسخين الوضع وذلك رغم كونه السبب الرئيسي في تدمير الجنوب، مشددا على أنه "في الفترة القريبة سنبقى على هذا النهج وسنقوم بإعلامكم حول الأماكن التي يمكن العودة إليها".

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي جنوب لبنان  بالانتظار، وعدم السماح لحزب الله بالعودة واستغلالهم في محاولة للتستر على التداعيات المدمرة لقراراته غير المسؤولة على حساب أمن دولة لبنان، مشيرا إلى أنه  حتى إشعار آخر، تبقى جميع التعليمات التي نشرت سابقا سارية المفعول، وذلك وفق تعبيره.

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