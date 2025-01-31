الجمعة 31 يناير 2025
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رياضة

بيراميدز يستضيف الزمالك اليوم في صراع صدارة الدوري الممتاز

الزمالك وبيراميدز،
الزمالك وبيراميدز، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مضيفه فريق بيراميدز، اليوم الجمعة على استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويبحث الزمالك عن تحقيق الفوز اليوم لاعتلاء صدارة الدوري الممتاز حيث أن الفارس الأبيض يحتل المركز الثاني برصيد 20 نقطة خلف المتصدر بيراميدز صاحب الـ 21 نقطة.

 فيما يأمل بيراميدز أيضا في تحقيق الفوز على الزمالك لتعزيز صدارته للمسابقة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري  

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري 

 تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري 

يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

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