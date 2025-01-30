تفاصيل جديدة بمصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم تريلا بتوك توك بالصف

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة تفاصيل جديدة في واقعة مصرع أسرة مكونة من 5 أفراد فى حادث تصادم تريلا بتوك توك بمنطقة الصف، وتبين أن الأسرة كانت عائدة من المستشفى متجهين إلى منزلهم بالصف.

وأضافت التحريات، أن الشاب أحمد الديمكي مقيم في منطقة عرب أبو ساعد بمركز شرطة الصف خرج من منزلة برفقة شقيقه محمد، ونجله شعبان ووالدته وزوجته متوجهين إلى أحد المستشفيات في منطقة التبين بحلوان، لإجراء الكشف على نجله شعبان للاطمئنان على حالته الصحية.

وأوضحت التحريات، أنه عقب الانتهاء من إجراء الكشف على نجله والإطمئنان عليه، استقلوا توك توك الخاص بهم للعودة إلى منزلهم فى عرب أبوساعد بمنطقة الصف، وأثناء طريقهم تفاجؤوا بسيارة نقل تسير بسرعه عالية اصطدمت بهم، مما تسببت في انقلاب التوك توك، واسفرت عن حياتهم.

ولقيت أسرة مكونة من 5 أفراد مصرعهم في حادث تصادم تريلا بتوك توك أعلى الطريق بـمنطقة الصف، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية أمام السيارات، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، قد تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري بـمنطقة الصف، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.



وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة “تريلا” بتوك توك أعلى الطريق بمنطقة الصف، مما أسفر عن مصرع شخص وشقيقه ونجله وزوجته ووالدته، وتم نقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التحقيق.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وتم التحفظ على سائق السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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