الخميس 30 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

دولة أوروبية تواجه 72 ساعة من الظلام لهذا السبب

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو

افترض رئيس وزراء إستونيا، كريستن ميخال، أن تنقطع الكهرباء المركزية في إستونيا لمدة 72 ساعة خلال الفصل القادم لشبكة الطاقة الإستونية عن روسيا.

 

انقطاع الكهرباء المركزية في إستونيا لمدة 72 ساعة

ونقلت صحيفة "Postimees" عن ميخال قوله: "في أفضل الأحوال، لن يحدث شيء. لكن إذا ظهرت مشاكل، فإن الخطوة التالية ستكون فرض تقنين على المستهلكين الذين سيتم فصلهم، وسيكون أسوأ السيناريوهات هو انقطاع الكهرباء لمدة 72 ساعة"، وذلك في أثناء تعليقه على المخاطر المحتملة للخروج من نظام الطاقة المشترك مع روسيا (BRELL)، مؤكدا أن البلاد مستعدة لأي تطورات.

كما ذكرت هيئة الإذاعة الإستونية (ERR) سابقًا أن شركة الطاقة الإستونية "Elering" توقعت أن تصل تكلفة الحفاظ على قطاع الطاقة بعد فصل البلاد عن الشبكة الروسية إلى 60 مليون يورو سنويا، وسيتم إجبار المستهلكين دفع جزء منها.

 

تلف كابل الاتصالات تحت البحر بين لاتفيا والسويد

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، يذكر أن موقع "LSM" أفاد في الأسبوع الماضي، نقلا عن الشركة المالكة للكابلات "مركز الدولة اللاتفية للإذاعة والتلفزيون"، عن تلف كابل الاتصالات تحت البحر بين لاتفيا والسويد.

وهذا ليس الحادث الأول من نوعه في الأشهر القليلة الماضية. ففي نوفمبر، تم قطع كابل الاتصالات "C-Lion1" بين فنلندا وألمانيا، بالإضافة إلى كابل اتصالات آخر بين السويد وليتوانيا. وقد اشتبهت السلطات المحلية في أن سفينة الشحن الصينية "Yi Peng 3" هي التي كانت وراء الحادث.

علاوة على ذلك، انقطع خط نقل الطاقة "EstLink 2" بين فنلندا وإستونيا، في نهاية ديسمبر، بالإضافة إلى أربعة كابلات اتصالات: ثلاثة منها تربط فنلندا بإستونيا، والرابع يربط فنلندا بألمانيا. وتشتبه الشرطة في أن تكون ناقلة النفط "Eagle S"، التي ترفع علم جزر كوك، قد خربت كابل الطاقة "EstLink 2" وأتلفت كابلات الاتصالات في خليج فنلندا، بينما تدعي الجمارك المحلية، دون أي أدلة ملموسة، أن هذه السفينة كانت تنقل موارد الطاقة الروسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استونيا روسيا شبكة الطاقة الإستونية انقطاع الكهرباء لاتفيا والسويد

مواد متعلقة

باحثون يكتشفون سبب الانحناء غير العادي لسطح الأرض في العراق

اكتشاف قيء حيوان يعود تاريخه للعصر الطباشيري بالدنمارك

ناسا تسمي أماكن على المريخ تيمنا بثلاثة منتزهات جزائرية

باحثون يطورون روبوت ذكي لتنظيف المنازل والعمل في المصانع
ads

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي في القاهرة 2025

أخاطبكم كخادم وليس حاكم، أول خطاب رسمي لـ أحمد الشرع بعد توليه رئاسة سوريا

أبو عبيدة يعلن استشهاد محمد الضيف وعدد من القيادات بحماس

تلميحات للقاضية وظهور سور الزمالك، أبرز مشاهد تقديم أشرف بن شرقي في الأهلي

شاهد أهداف ومهارات الفرنسي إيلي يوان المرشح للانضمام إلى الزمالك

9 صور ترصد الظهور الأول لـ أشرف بن شرقي في ملعب التتش

حريق يلتهم مطعم مشويات شهير في المقطم

مجانا، تعليم القاهرة تعلن نتيجة صفوف النقل إلكترونيا وهذا موعدها في المدارس

منوعات

المزيد

دولة أوروبية تواجه 72 ساعة من الظلام لهذا السبب

باحثون يكتشفون سبب الانحناء غير العادي لسطح الأرض في العراق

إعلان موعد انفصال مركبة "بروجريس" الروسية عن المحطة الفضائية

شاب تركي يتراجع عن إنهاء حياته في المحاولة 232

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

أحدث أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الـ 11 من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما عقاب المنافقين ومنزلتهم وصفاتهم كما وردت في سورتي البقرة والمنافقون؟

تفسير حلم دخول المحكمة في المنام وعلاقته بالتعرض للظلم

خالد الجندي: الصلاة كانت موجودة قبل الإسراء والمعراج (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية