دولة أوروبية تواجه 72 ساعة من الظلام لهذا السبب

افترض رئيس وزراء إستونيا، كريستن ميخال، أن تنقطع الكهرباء المركزية في إستونيا لمدة 72 ساعة خلال الفصل القادم لشبكة الطاقة الإستونية عن روسيا.

انقطاع الكهرباء المركزية في إستونيا لمدة 72 ساعة

ونقلت صحيفة "Postimees" عن ميخال قوله: "في أفضل الأحوال، لن يحدث شيء. لكن إذا ظهرت مشاكل، فإن الخطوة التالية ستكون فرض تقنين على المستهلكين الذين سيتم فصلهم، وسيكون أسوأ السيناريوهات هو انقطاع الكهرباء لمدة 72 ساعة"، وذلك في أثناء تعليقه على المخاطر المحتملة للخروج من نظام الطاقة المشترك مع روسيا (BRELL)، مؤكدا أن البلاد مستعدة لأي تطورات.

كما ذكرت هيئة الإذاعة الإستونية (ERR) سابقًا أن شركة الطاقة الإستونية "Elering" توقعت أن تصل تكلفة الحفاظ على قطاع الطاقة بعد فصل البلاد عن الشبكة الروسية إلى 60 مليون يورو سنويا، وسيتم إجبار المستهلكين دفع جزء منها.

تلف كابل الاتصالات تحت البحر بين لاتفيا والسويد

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، يذكر أن موقع "LSM" أفاد في الأسبوع الماضي، نقلا عن الشركة المالكة للكابلات "مركز الدولة اللاتفية للإذاعة والتلفزيون"، عن تلف كابل الاتصالات تحت البحر بين لاتفيا والسويد.

وهذا ليس الحادث الأول من نوعه في الأشهر القليلة الماضية. ففي نوفمبر، تم قطع كابل الاتصالات "C-Lion1" بين فنلندا وألمانيا، بالإضافة إلى كابل اتصالات آخر بين السويد وليتوانيا. وقد اشتبهت السلطات المحلية في أن سفينة الشحن الصينية "Yi Peng 3" هي التي كانت وراء الحادث.

علاوة على ذلك، انقطع خط نقل الطاقة "EstLink 2" بين فنلندا وإستونيا، في نهاية ديسمبر، بالإضافة إلى أربعة كابلات اتصالات: ثلاثة منها تربط فنلندا بإستونيا، والرابع يربط فنلندا بألمانيا. وتشتبه الشرطة في أن تكون ناقلة النفط "Eagle S"، التي ترفع علم جزر كوك، قد خربت كابل الطاقة "EstLink 2" وأتلفت كابلات الاتصالات في خليج فنلندا، بينما تدعي الجمارك المحلية، دون أي أدلة ملموسة، أن هذه السفينة كانت تنقل موارد الطاقة الروسية.

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