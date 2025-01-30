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رياضة

عبد المنعم أساسيا، تشكيل نيس أمام جليمت في الدوري الأوروبي

نيس الفرنسي، فيتو
نيس الفرنسي، فيتو

أعلن المدير الفني لفريق نيس تشكيل فريقه لمواجهة جليمت، في المباراة المقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم الخميس، في الجولة الثامنة من دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

ويشارك المحترف المصري محمد عبد المنعم أساسيا مع فريق نيس في مواجهة جليمت. 

تشكيل نيس أمام جليمت 

نظام بطولة الدوري الأوروبي

وأصبحت مرحلة المجموعات من الدوري الأوروبي عبارة عن دوري تضم 36 فريقًا، يواجه كل فريق ثمانية فرق مختلفة أربعة على أرضه وأربعة خارجها.

وتتقدم الفرق الثمانية الأولى بشكل عام مباشرة إلى دور الستة عشر والفرق التي تنتهي من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين ستتنافس في مرحلة خروج المغلوب، حيث يتأهل الفائزون إلى دور الستة عشر، ومن ثم يتم لعب دور خروج المغلوب مباشرة.

والفرق التي تنتهي في المركز الخامس والعشرين أو أقل في مرحلة الدوري، سيتم إقصاؤها.

وسيتم تصنيف الفرق في أربعة أوعية، وسيتم بعد ذلك سحب كل فريق ضد خصمين من كل وعاء، أحدهما سيلعب على أرضه والآخر خارج أرضه.

في مرحلة الدوري، لا يمكن للفرق مواجهة خصوم من بلدها ويمكن بحد أقصى مواجهة فريقين من نفس البلد.

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نيس جليمت الدورى الأوروبي محمد عبد المنعم عبد المنعم

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