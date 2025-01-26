تحت أنظار عبد المنعم، نيس يهزم مارسيليا بثنائية في الدوري الفرنسي

فاز فريق نيس على فريق مارسيليا بثنائية دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما على أليانز ريفييرا، في الجولة التاسعة عشر من الدوري الفرنسي.

وتواجد محمد عبد المنعم مدافع نيس على مقاعد البدلاء خلال اللقاء ولم يشارك في اللقاء.

نيس يهزم مارسيليا

سجل إيفان جويساند أول هدف لفريق نيس في الدقيقة السابعة من الشوط الأول، ثم سجل محمد علي شو الهدف الثاني في الدقيقة 51 بعد كرة أسيست من جويساند.

بهذه النتيجة، يقتنص فريق نيس ثلاث نقاط غالية ويرتفع إلى المركز الرابع في الترتيب برصيد 33 نقطة، بينما يحتل فريق مارسيليا وصافة الدوري برصيد 37 نقطة.

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