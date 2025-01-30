9 صور ترصد الظهور الأول لـ أشرف بن شرقي في ملعب التتش

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا يرصد من خلالها الظهور الأول لـ أشرف بن شرقي صفقة الفريق الجديدة من داخل ملعب مختار التتش مرتديا قميص القلعة الحمراء.

وعلق حساب الأهلي على صور أشرف بن شرقي داخل التتش قائلا: “هُنا التتش.. هُنا تـزأر الأسـود”.

وأعلن النادي الأهلي رسميا تعاقده مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الريان القطري والزمالك السابق، لمدة موسمين ونصف.

وتعد صفقة أشرف بن شرقي رابع صفقات الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الجارية بعد التعاقد مع أحمد رضا ومصطفى العش وجراديشار.

أرقام أشرف بن شرقي

وخلال مشوار أشرف بن شرقي، لعب 316 مباراة رفقة 7 أندية نجح خلالها في تسجيل 97 هدفا، وصناعة 58 هدفا.

وكانت أفضل مواسم المغربي رفقة نادي الزمالك، بعدما لعب 109 مباريات، سجل خلالها 41 هدفا، وصنع 28 آخرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.