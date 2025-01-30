الخميس 30 يناير 2025
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خارج الحدود

مبعوث ترامب للشرق الأوسط: إعادة إعمار غزة يستغرق 15 عاما

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للشرق الأوسط، مساء اليوم الخميس، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ملتزم بعملية إعادة الرهائن، مضيفا: "علينا أن ننهي المرحلة الأولى وننفذها بشكل صحيح ثم ننتقل إلى الثانية".

 

إعادة إعمار قطاع غزة

وبحسب موقع «أكسيوس» الأمريكي تابع مبعوث ترامب: "رسالتي لنتنياهو والوزراء الذين التقيتهم هي ضرورة الاستمرار في تنفيذ الصفقة، وما شاهدته خلال زيارتي لقطاع غزة غير صالح للسكن".

واستكمل: "عمليات الهدم ونقل الأنقاض في غزة وحدها تستمر 5 أعوام"، مؤكدا أن إعادة إعمار غزة قد تستغرق من 10 إلى 15 عاما.. لم يبق شيء قائما في غزة وهناك العديد من الذخائر غير المنفجرة".

 

مبعوث ترامب يصل إسرائيل ويزور غزة في خطوة غير اعتيادية

ووصل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أمس الأربعاء، إلى دولة الاحتلال، على متن طائرته الخاصة، وأجري زيارة "غير اعتيادية" لقطاع غزة.

ومن المتوقع أن ينقل ويتكوف رسالة من الرئيس دونالد ترامب تفيد بضرورة تنفيذ صفقة الأسرى بالكامل، وحث دولة الاحتلال على حل الخلافات الأمنية والسياسية الداخلية.


وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس

ويوم 19 يناير الجاري، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين دولة الاحتلال وحركة حماس، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

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