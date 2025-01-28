رمضان في الغربية حاجة تانية، الفانوس الخشب يجمع بين الحداثة والتراث

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بدأت بشائر الشهر الفضيل تلوح في الأفق، حيث تزينت الشوارع بالأضواء والزينات التي أضفت أجواءً روحانية مميزة، واستعدت المنازل لاستقبال هذا الشهر الكريم، بينما اتخذت الورش الصغيرة والمحلات دورها في تجهيز كل جديد يعبر عن فرحة رمضان.



فانوس رمضان

ومن أبرز مظاهر الاحتفال بـ شهر رمضان هو "فانوس رمضان"، الذي أصبح رمزًا للفرحة والبهجة في هذه المناسبة المباركة، والفانوس ليس مجرد إضاءة، بل هو جزء من الموروث الثقافي للمصريين، ويظهر بأشكال متنوعة كل عام، ما يجعله أحد أبرز رموز الشهر الكريم.

الابتكار في صناعة الفوانيس الخشبية

وفي محافظة الغربية قامت الحرفية المصرية "سالي الشال" بتصميم فانوس خشبي فريد من نوعه.

واستخدمت "سالي" الأخشاب الطبيعية وصنعت تصاميم يدوية متقنة، ما جعل فوانيسها تتميز بالجمال والمتانة، وقد لاقت هذه الفوانيس إقبالًا كبيرًا من الجمهور، حيث إنها تجمع بين الحداثة والتراث.

استخدام الأخشاب الطبيعية

وأوضحت "سالي" أن هذه الفكرة حققت نجاحًا ملحوظًا، بعد أن اعتمدت على استخدام الأخشاب الطبيعية ومعالجتها يدويًا عبر عمليات متنوعة تشمل التقطيع، والنحت، والطلاء، مما أسفر عن تصميمات فريدة تُبرز البراعة والمهارة الحرفية.

منافس قوي في الأسواق المحلية

وأضافت ان الفانوس الخشبي ليس فقط جمالًا في الشكل بل يمتاز أيضًا بالمتانة وطول العمر، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستهلكين خاصة في المناطق الريفية التي تبحث دائمًا عن المنتجات اليدوية المميزة ذات الطابع الخاص، وعلى الرغم من حداثة الفكرة فقد استطاع الفانوس الخشبي أن يثبت نفسه ويصبح منافسًا قويًا في الأسواق المحلية والدولية.

التفرد والمنافسة

وأكدت "سالي" أن تميز الفوانيس الخشبية ليس فقط في الشكل، بل في دقة التفاصيل وجودة الخامات المستخدمة حيث تمكنت من دمج التقنيات الحديثة مع المهارة اليدوية، مما جعل منتجاتها تنافس بشدة في الأسواق وبذلك أصبح التحدي الآن ليس فقط في جذب السوق بل في القدرة على المنافسة في الأسواق المحلية.

ختامًا: الفانوس رمز الإبداع والتفرد

وأضافت أيضا أن الابتكار في صناعة الفوانيس لا يضيف بعدًا جديدًا للاحتفال بـ شهر رمضان فحسب لأن الفانوس الخشبي اليدوي لم يعد مجرد قطعة زخرفية تزين المنازل بل أصبح فنًا يعكس روح الحرف التقليدية ويحتفظ بلمسة أصيلة مما يجعله جزءًا مهمًا من موروثنا الرمضاني الذي يُحتفى به في شتى أنحاء المحافظات.



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