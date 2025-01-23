أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم ميكروباص ونصف نقل بطريق "طنطا - قطور"

كشف مستشفى طوارئ طنطا الجامعي أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم مروع وقع اليوم على طريق طريق “طنطا - كفر الشيخ الدولي” بالقرب من مدخل دمشيت.

ووقع تصادم عنيف بين سيارة ميكروباص وسيارة نصف نقل بطريق طنطا - كفر الشيخ، وأسفر الحادث عن مصرع شخص إصابة 9 آخرين، بعضهم تعرض لإصابات خطيرة، مما استدعى تدخل قوات الإسعاف بشكل عاجل.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 9 آخرين، بينهم إصابات متنوعة بين متوسطة وطفيفة.

وفقا لتقارير استقبال الطوارئ بمستشفيات طنطا الجامعية، فقد تم نقل الجثة والمصابين من موقع الحادث إلى المستشفى لتلقي العلاج.

والحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة لعدد من السيارات، حيث تصادمت سيارة ميكروباص مع سيارات نصف نقل، مما تسبب في سقوط ضحايا وإصابات خطيرة.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية تلقت إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بالواقعة.

على الفور، توجهت حوالي 7 سيارات إسعاف من مديرية الصحة بالغربية إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي ومستشفى المحلة الكبرى لتلقي العلاج اللازم.

رجال الأمن والمرور قاموا بتأمين المنطقة، في حين بدأوا في التحقيق لمعرفة أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات. يذكر أن حالة بعض المصابين خطيرة، مما يتطلب متابعة دقيقة من الأطباء.

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