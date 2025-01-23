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إصابة 7 أشخاص إثر حادث تصادم على طريق "طنطا - كفر الشيخ"

إصابة 7 أشخاص اثر
إصابة 7 أشخاص اثر حادث تصادم على طريق طنطا - كفر الشيخ

وقع صباح اليوم الخميس حادث تصادم مروع على طريق طنطا - كفر الشيخ الدولي بمحافظة الغربية، إثر اصطدام سيارة ميكروباص مع تريلا، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بجروح متفاوتة شملت كسورا وسحجات ونزيفا في البطن وارتجاج في المخ.

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تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بالحادث.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. 

تبين أن الحادث نتيجة للضباب الكثيف “الشبورة” الذي غطى الطريق، مما أدى إلى انخفاض الرؤية وزيادة احتمالية وقوع الحوادث.

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجارى استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة.

بينهم طالبان، إصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكل وملاكي بالغربية

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد بينهم طالبين، إثر تصادم موتوسيكل بسيارة ملاكي بطريق الدلجمون – كفر الزيات بالغربية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

 

وكانت فرق الدفاع المدني بـ محافظة الغربية قد تلقت بلاغًا باندلاع الحريق في الشقة الواقعة بالطابق الثاني في مبنى سكني مكون من عدة طوابق.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى الموقع حيث تمكنت فرق الإنقاذ بـ محافظة الغربية من السيطرة على النيران بعد ساعات من العمل الشاق، في وقت كانت فيه الأضرار قد طالت أجزاء كبيرة من الشقة.

وكشف شهود العيان أن سبب الحريق كان انفجار أنبوبة الغاز داخل المطبخ، ما أسفر عن اشتعال النيران بشكل سريع، مما أدى إلى إصابة أفراد الأسرة. 

وتؤكد المصادر الطبية بصحة الغربية أن حالتهم مستقرة رغم إصابتهم بجروح وحروق متفاوتة.

وقد بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في الواقعة، وجرى تحرير محضر بالحادث لمتابعة سير التحقيقات.

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