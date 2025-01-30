بفارق 6 ملايين يورو، بيراميدز يتفوق على الزمالك في القيمة السوقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، غدا الجمعة استاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وفي السطور التالية نعرض القيمة السوقية لفريقي الزمالك وبيراميدز قبل مباراة الغد في الدوري الممتاز:

القيمة السويقية لـ الزمالك وبيراميدز

يتفوق فريق بيراميدز على نظيره الزمالك في القيمة السوقية بفارق 6 ملايين يورو تقريبا.

حيث تبلغ القيمة السوقية لـ بيراميدز 21.55 مليون يورو، فيما تأتي القيمة السوقية لـ الزمالك 15.25 مليون يورو.

وتأتي قائمة أغلى لاعبي بيراميدز كالتالي:" إبراهيم عادل 2 ملايين يورو، رمضان صبحي 1.8 مليون يورو، وفي المركز الثالث يأتي وليد الكرتي، مصطفى فتحي وبلاتي توريه بقيمة 1.5 مليون يورو.

فيما تأتي قائمة أغلى لاعبي الزمالك كالتالي:" أحمد سيد زيزو بقيمة 4 ملايين يورو، نبيل عماد دونجا بقيمة 1.2 مليون يورو، كونراد ميشالاك مليون يورو.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز غدا الجمعة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري

يتصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.