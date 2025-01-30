الخميس 30 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

غرفة القاهرة تستعد لتنظيم معرض أهلًا رمضان لدعم المواطنين بسلع منخفضة السعر

غرفة القاهرة تناقش
غرفة القاهرة تناقش استعدادات معرض أهلا رمضان

أعلنت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري حالة طوارئ استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث عقدت لجنة المعارض التي يترأسها اللواء صلاح العبد أمين صندوق الغرفة  أولى اجتماعاتها لوضع خطة الترتيب لاستقبال شهر رمضان المبارك بتنظيم معرض أهلًا رمضان لدعم المواطنين بسلع ذات أسعار مخفضة.

 وجاء ذلك بتعليمات من أيمن العشري بضرورة مناقشة كافة الترتيبات استعدادًا لتنظيم هذا المعرض.

وشارك في الاجتماع إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة وعضو لجنة المعارض، وعمرو حامد رئيس شُعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة، وفرج عبور نائب رئيس شُعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة، وعدد من ممثلي الشركات وفريق العمل الإداري بغرفة القاهرة.

 

<strong>غرفة القاهرة تناقش استعدادات معرض اهلا رمضان</strong>
غرفة القاهرة تناقش استعدادات معرض اهلا رمضان

اجتماع تحضيري لتنظيم معرض أهلًا رمضان

وقال اللواء صلاح العبد إن هذا الاجتماع تحضيري لتنظيم معرض أهلًا رمضان 2025 كعادة غرفة القاهرة كل عام، مُشددًا على أهمية تنوع السلع والخدمات بالمعرض لدعم المواطنين بسلع ذات أسعار خاصة.

وشدّد "العبد" على أهمية أن تكون نسب الخصم على أسعار السلع مناسبة وتتضمن أكبر نسب تخفيضات ممكنة، وهو ما يطالب به رئيس غرفة القاهرة أيمن العشري الذي يتابع حاليًا مع كافة الجهات المعنية لتنظيم معرض أهلًا رمضان.

<strong>غرفة القاهرة تناقش استعدادات معرض اهلا رمضان</strong>
غرفة القاهرة تناقش استعدادات معرض أهلا رمضان

 واستمع "العبد" لآراء الحضور التي جاءت جميعها لتؤكد توافر السلع وتنوعها بالسوق، وأن الأمور ستكون أكثر استقرارًا في ظل جهود الدولة والغرف التجارية لتنظيم معارض أهلًا رمضان بجانب الآليات الحكومية الأخرى في توفير السلع، فضلًا عن المعروض بالسوق الحرة.

<strong>غرفة القاهرة تناقش استعدادات معرض اهلا رمضان</strong>
غرفة القاهرة تناقش استعدادات معرض اهلا رمضان

واختتم "العبد": أنه ستكون هناك اجتماعات مكثفة خلال الفترة القادمة بحضور الشُعب المعنية، خاصة التي تمثل السلع الأساسية لاستكمال ترتيبات تنظيم معرض أهلًا رمضان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أهلا رمضان استقبال شهر رمضان الحاصلات الزراعية الغرفة التجارية للقاهرة الغرف التجارية الغرفة التجارية المواد الغذائية توفير السلع رئيس غرفة القاهرة رمضان 2025 شهر رمضان معرض أهلا رمضان مواد الغذائية
ads

الأكثر قراءة

أبو عبيدة يعلن استشهاد محمد الضيف وعدد من القيادات بحماس

شقيقة أمح الدولي تكشف حقيقة وفاته

شاهد أهداف ومهارات الفرنسي إيلي يوان المرشح للانضمام إلى الزمالك

لاعب وسط الزمالك يرفض تجديد عقده

جناح فرنسي يقترب من الزمالك قبل غلق القيد الإفريقي

بعد شائعة وفاته، أول ظهور لـ«أمح الدولي» مع شقيقه بالمستشفى ووالدته تكشف حالته

نص أقوال اللاعب أحمد القندوسي في اتهامه بسب وقذف أمير توفيق، وقرار عاجل من النيابة

تفاصيل جديدة في إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية وتصويره بمنشأة القناطر

منوعات

المزيد

باحثون يكتشفون سبب الانحناء غير العادي لسطح الأرض في العراق

إعلان موعد انفصال مركبة "بروجريس" الروسية عن المحطة الفضائية

شاب تركي يتراجع عن إنهاء حياته في المحاولة 232

هايلي بيبر تحقق مبيعات بـ 90 مليون دولار في شهرين

المزيد

خدمات

المزيد

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الخميس

أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس 30 يناير 2025

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الخميس 30-1-2025

قفزة في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الـ 11 من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أعظم وسائل القرب إلى الله، تعرف على ثواب بر الأم في الإسلام

علي جمعة يكشف سر نعيم وعذاب القبر في الحياة البرزخية

تفسير رؤية الفلوس الورق في المنام وعلاقتها بالتعرض لخسارة مالية

المزيد
الجريدة الرسمية