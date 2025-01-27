الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يبحث الاستعدادات لمنظومة معارض أهلا رمضان

المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار
ads

 بحث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لإقامة معارض أهلا رمضان بالأحياء والمراكز والمدن بنطاق المحافظة، مؤكدا ضرورة تغطية كافة النقاط ذات الكثافة السكانية المرتفعة وتسيير المنافذ المتحركة بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية لإيصال خدمات المنظومة للمواطنين بالقرى بنطاق المراكز والمدن.

كما شدد المحافظ على ضرورة أن تلبى المعارض كافة إحتياجات المواطنين بمختلف الشرائح من لحوم وأسماك ودواجن والألبان ومصنعاتهم إلى جانب السلع التموينية ومنتجات شهر رمضان المبارك. 
 

 

 جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، والذى أشار خلاله محافظ الجيزة إلى أن المنظومة تأتى فى ضوء تنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية والخاصة بتلبية احتياجات المواطنين من السلع ومتطلبات شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة عن السوق لرفع الأعباء عن كاهلهم والحد من آثار الإصلاحات الاقتصادية وغلاء الأسعار. 

 

خريطة المواقع المقترحة لإقامة معارض أهلا رمضان 

 وراجع المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن خريطة المواقع المقترحة لإقامة معارض أهلا رمضان والتى روعي خلال إختيارها القرب من الطرق الرئيسية وسهولة الوصول إليها، موجها بتكثيف الدعاية لتلك المعارض لإعلام المواطنين بالخدمات المتاحة بها فى حينه.

وتابع المحافظ أليات الرقابة والمرور الدورى على تلك المعارض من قبل الأجهزة المعنية بالمحافظة مشددا على ضرورة التأكد من توافر الكميات المناسبة بصورة دائمة وضمان سلامة المعروضات طوال فترة المعارض وإلتزام العارضين بالأسعار المعلنة وعدم تجاوزها، موجها بتكثيف الجهود لسرعة إقامة المعارض وتجهيز العارضين لبدء تقديم خدماتها وفقا للمواعيد المحددة دون تأخير، والتى مقرر لها إعتبارا من نصف شعبان وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء شهر رمضان مديرية التموين

مواد متعلقة

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة على الأبواب، موعد الإعلان وطريقة الاستعلام

محافظ الجيزة يحتفل مع أهالي أكتوبر بـ ليلة الإسراء والمعراج (فيديو)

صيانة المدارس وتطوير العملية التعليمية، توجيهات وكيل تعليم الجيزة لمديري الإدارات الجدد

نائب محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف الطرق بمركز الصف (صور)

البيئة: استغلال الغابات الشجرية وفقًا لنظام حق الانتفاع للقطاع الخاص

يوم البيئة الوطني 2025.. مصر تحتل المركز الثاني عربيًا في تمكين ملف المناخ.. وتتصدر أول تقرير للشفافية لحصر خفض الانبعاثات

البيئة تطلق الدليل الاسترشادي لدعم تنفيذ خطط التشجير

محافظ الجيزة يوجه بتدوير المعدات القديمة وتأمين الطرق وتطهير الترع
ads

الأكثر قراءة

كواليس الساعات الأخيرة فى مفاوضات الأهلي مع أشرف بن شرقي

اقتراح أبو حنان في غاية الخطورة، علاء مبارك يحذر من خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين

موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 14.5 مليار جنيه اليوم

القوات المسلحة تشارك بجناح مميز في معرض الكتاب (صور)

النواب يوافق على قرض لصالح القطار الكهربائي السريع بقيمة 318 مليون يورو

النواب يقر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية لإنتاج الكهرباء

ارتفاع يصل لـ 5 جنيهات في سعر الكتكوت الأبيض مع استقرار أسعار البط

منوعات

المزيد

علماء: القارة الإفريقية تتعرض لانهيار تدريجي ومخاوف من انقسامها لنصفين

بلغاريا تعلن العثور على خاتم آخر إمبراطور بيزنطي

مصرع طفلين وإنقاذ 17 شخصا بعد غرق قارب مهاجرين في البحر المتوسط

إسرائيل تمنع طائراتها من الهبوط في مطار أوروبي، ما السر؟

المزيد

خدمات

المزيد

عباد الشمس يسجل 101 جنيه، أسعار الزيت اليوم الإثنين 27-1-2025 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 27-1-2025 في الأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2025

أسعار الذهب اليوم الإثنين الموافق 27 يناير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

إعصار ترامب في الشرق الأوسط.. قرارات الرئيس الأمريكي المثيرة للجدل (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم ترديد الأذان بعد انتهاء المؤذن منه

ما الفرق بين العذاب الأدنى والأكبر؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 27 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية