محافظ الجيزة يبحث الاستعدادات لمنظومة معارض أهلا رمضان

بحث المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لإقامة معارض أهلا رمضان بالأحياء والمراكز والمدن بنطاق المحافظة، مؤكدا ضرورة تغطية كافة النقاط ذات الكثافة السكانية المرتفعة وتسيير المنافذ المتحركة بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية لإيصال خدمات المنظومة للمواطنين بالقرى بنطاق المراكز والمدن.

كما شدد المحافظ على ضرورة أن تلبى المعارض كافة إحتياجات المواطنين بمختلف الشرائح من لحوم وأسماك ودواجن والألبان ومصنعاتهم إلى جانب السلع التموينية ومنتجات شهر رمضان المبارك.



جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، والذى أشار خلاله محافظ الجيزة إلى أن المنظومة تأتى فى ضوء تنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية والخاصة بتلبية احتياجات المواطنين من السلع ومتطلبات شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة عن السوق لرفع الأعباء عن كاهلهم والحد من آثار الإصلاحات الاقتصادية وغلاء الأسعار.

خريطة المواقع المقترحة لإقامة معارض أهلا رمضان

وراجع المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن خريطة المواقع المقترحة لإقامة معارض أهلا رمضان والتى روعي خلال إختيارها القرب من الطرق الرئيسية وسهولة الوصول إليها، موجها بتكثيف الدعاية لتلك المعارض لإعلام المواطنين بالخدمات المتاحة بها فى حينه.

وتابع المحافظ أليات الرقابة والمرور الدورى على تلك المعارض من قبل الأجهزة المعنية بالمحافظة مشددا على ضرورة التأكد من توافر الكميات المناسبة بصورة دائمة وضمان سلامة المعروضات طوال فترة المعارض وإلتزام العارضين بالأسعار المعلنة وعدم تجاوزها، موجها بتكثيف الجهود لسرعة إقامة المعارض وتجهيز العارضين لبدء تقديم خدماتها وفقا للمواعيد المحددة دون تأخير، والتى مقرر لها إعتبارا من نصف شعبان وحتى نهاية شهر رمضان المبارك.

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