أماكن إقامة معارض أهلا رمضان 2025 في المحافظات

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، عن أماكن إقامة معارض “أهلًا رمضان” في المحافظات لعام 2025.

أماكن معارض أهلًا رمضان 2025

وجاءت أماكن معارض أهلًا رمضان 2025 في المحافظات، كالتالي:

معرض أهلًا رمضان 2025

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة القاهرة

المولات التجارية الكبرى: سيتي ستارز، كايرو فيستيفال سيتي.

المرج: شارع مؤسسة الزكاة.

شبرا: 58 شارع جسر البحر الساحل.

دار السلام: 66 شارع الفيوم.

حلوان: شارع سلاح المهندسين.

حلوان: شارع سلاح المهندسين. المعصرة.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة الإسكندرية

ساحة كارفور.

أرض المعارض بالأزاريطة.

العطارين.

الجمرك.

المنشية.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة الجيزة

مول العرب.

شارع عمرو بن العاص بمركز ومدينة البدرشين.

شارع المطار بإمبابة.

معارض بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة القليوبية

بنها: أمام الموقف الجديد.

ميدان المؤسسة.

حي شرق شبرا الخيمة: شارع 15 مايو أمام المرأة العيلة.

القناطر الخيرية: أمام مدرسة الصنايع.

الخانكة: بجوار مساكن الدواجن.

شبين القناطر: أمام مجلس المدينة.

قليوب.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة المنوفية

مدينة شبين الكوم: ميدان سيدي خميس.

سيارات متنقلة في مراكز منوف والشهداء.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة البحيرة

أرض المعارض بدمنهور

ديرب نجم.

ديرب نجم. القنايات.

أبو حماد.

الحسينية.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة الدقهلية

المنصورة: حي شرق وحي غرب، ومعرض مديرية الأمن.

معارض: السنبلاوين، ميت غمر، دكرنس، أجا.

بلقاس: أمام حديقة النيل.

شربين: بجوار كوبري المرور.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة دمياط

ميدان الساعة.



أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة بورسعيد

حي المناخ.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة الإسماعيلية

المنتزه.

أمام مديرية التربية والتعليم.

شباب الشيخ زايد.

داخل سوبر ماركت بالشيخ زايد.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة السويس

أرض المعارض.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة البحر الأحمر

شارع طريق النصر.

شوادر بالزهار والسقالة.

شوادر بالزهار والسقالة. ميدان عبد المنعم رياض.

سيارات متنقلة في السقالة وأول طريق المطار.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة مرسى مطروح

منافذ بيع في السلوم، سيوة، سيدي براني، النجيلة، مرسى مطروح، الضبعة، العلمين، الحمام.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة الفيوم

معرض رئيسي ببندر الفيوم.

معارض متنقلة في أبشواي، إطسا، يوسف الصديق، طامية، سنورس.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة بني سويف

ميدان المديرية.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة أسيوط

أبو تيج.

ديروط.

سيارات متنقلة.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة سوهاج

ميدان العارف بالله بسوهاج.

مراكز المنشأة، البلينا، دار السلام، حي شرق سوهاج.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة الوادي الجديد



معرض رئيسي بحي البساتين بالخارجة.

سيارات متنقلة بمراكز الداخلة، بلاط، الفرافرة، باريس.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة قنا

معرض رئيسي بنزل الشباب.

معارض فرعية في مدن: نجع حمادي، دشنا، أبو تشت، فرشوط، قفط، قوص، نفادة.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة الأقصر

معرض دائم بالأقصر.

معارض فرعية في إسنا، أرمنت، البياضية، العواد، القرن، الزيتية، طيبة.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة أسوان

مدينة أسوان.

دراو.

كوم أمبو.

النوبة.

إدفو.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة شمال سيناء

ميدان المالح بالعريش.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة جنوب سيناء

مدينة الطور.

شرم الشيخ.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة الغربية



شارع الجلاء بطنطا.

أماكن معارض أهلًا رمضان في محافظة كفر الشيخ

مدينة كفر الشيخ.

دسوق.

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