موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

نتيجة الشهادة الإعدادية، تواصل مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية داخل غرف التصحيح التابعة للكنترول المركزي، وذلك للعمل على الانتهاء من أعمال الرصد وإعلان النتيجة.

توجيهات بتسريع أعمال التصحيح والرصد

ومن جانبه وجه أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، بتسريع إجراءات التصحيح ورصد نتائج الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية، وذلك لسرعة اعلانها فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية أن أعمال الكنترول تسير بشكل منتظم مع الامتحانات، ويتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات أولا بأول.

ضرورة مراعاة الدقة في التصحيح

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على ضرورة مراعاة الدقة والحرص في رصد الدرجات، مشيرا أن إعلان نتائج الامتحان سيكون فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد واعتمادها من اللواء أكرم خلال محافظ الإسماعيلية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالإسماعيلية

وتتوقع مديرية التربية والتعليم في الإسماعيلية أن تنتهي أعمال النتيجة المتمثلة في المراجعة ورصد وتجميع الدرجات وإعداد كشوف النتائج في أقل من أسبوع وبعد ذلك، ستسلم المديرية النتيجة للمحافظ لاعتمادها والإعلان عن نسبة النجاح وأعداد الراسبين وكشف الأوائل.



ومن المقرر أن تعلن النتيجة إلكترونيًا على بوابة محافظة الإسماعيلية على الإنترنت، على أن يتم توزيعها على المدارس في اليوم التالي لاطلاع الطلاب وأولياء الأمور عليها.

وفى سياق متصل قدم أيمن موسي وكيل الوزارة والدكتور سامى فضل وكيل المديرية تحية شكر وتقدير لكل من القائمين على العملية الامتحانية من المعلمين والإداريين ومديري المدارس ومديرى عموم الإدارات التعليمية وجميع العاملين بها والطلبة وأولياء الأمور على حسن تعاونهم وخروج الامتحانات بهذا الشكل المشرف اللائق بمحافظة الإسماعيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.