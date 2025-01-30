انتشال 27 جثة، تفاصيل جديدة بشأن حادث الطائرة الأمريكية

أكدت السلطات الأمريكية أنه لا ناج واحد حتى الآن من حادث طائرة أمريكا، والتي وقعت نتيجة اصطدامها بمروحية عسكرية قرب مطار ريجان في العاصمة الأمريكية واشنطن.

انتشال جثامين 27 من قتلى حادث أمريكا

وأشارت السلطات الأمريكية - بحسب تقارير إعلامية - إلى أنه تم انتشال جثامين 27 من قتلى حادث أمريكا بالقرب من مطار ريجان في واشنطن.

وأفادت وكالة “رويترز”، بأن “طائرة ركاب تابعة لخطوط جوية أمريكية اصطدمت بطائرة هليكوبتر أثناء اقترابها من مدرج في مطار ريجان”.

إغلاق مدرجاته بسبب حالة طوارئ

ومن جانبها، أشارت إدارة شرطة العاصمة واشنطن، الى ان “طواقم إغاثة متعددة هرعت إلى موقع حادث تحطم طائرة في نهر بوتوماك في واشنطن، حيث أبلغ مطار ريجان الوطني عن إغلاق مدرجاته بسبب حالة طوارئ مستمرة”.

ولفتت إلى أن “العديد من الوكالات تشارك في الاستجابة”.

بينما أفاد جهاز الإطفاء في واشنطن وخدمات طوارئ أخرى عن “سقوط طائرة صغيرة في نهر بوتوماك” بالقرب من المطار.

60 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم على متن الطائرة المنكوبة

ونقلت “سي بي إس” عن مصدر في الشرطة، “انتشال جثث أكثر من 18 شخصا حتى الآن من نهر بوتوماك ولم يتم العثور على ناجين”.

فيما أكدت شركة “أميركان إيرلاينز” وجود 60 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم على متن الطائرة المنكوبة التي تحطمت في واشنطن.

حادث تحطم طائرة في واشنطن

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أنه تم إطلاعه بشكل كامل على الحادث المروع الذي وقع قرب مطار ريجان”، مؤكدا أنه يتابع الموقف وسيقدم المزيد من التفاصيل فور ظهورها.

وأعلن الجيش الأمريكي، أن “ثلاثة جنود كانوا على متن مروحية عسكرية على صلة بحادث تحطم طائرة في واشنطن”.

كما أعلن سيناتور أمريكي، أن “طائرة تقل 60 راكبا تقريبا ومتجهة من ويتشيتا في كانساس إلى العاصمة، اصطدمت بمروحية عسكرية”، واصفا الوضع بأنه “كابوس”.

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