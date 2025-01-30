مصر تعزي الولايات المتحدة في ضحايا حادث تحطم الطائرة

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها للولايات المتحدة الأمريكية في ضحايا تحطم طائرة ركاب أمريكية بنهر بوتوماك، جراء اصطدامها بمروحية بالقرب من مطار رونالد ریجان، فجر اليوم الخميس ٣٠ يناير.

مصر تؤكد تضامنها الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، حكومة وشعبا، وتقدمت بصادق التعازي والمواساة لأسر الضحايا وذويهم.

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