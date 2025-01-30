الخميس 30 يناير 2025
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محافظة الجيزة تعلن توظيف 4047 شابًّا بينهم 207 من ذوي الهمم

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن تعيين 4047 شابًّا في منشآت القطاع الخاص خلال الشهر الماضي، من بينهم 207 من ذوي الهمم.

وأكد النجار أن هذا الإنجاز يأتي ضمن جهود المحافظة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتماشيًا مع استراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

مكافحة البطالة على عدة محاور

وأشار المحافظ إلى أن مديرية العمل بالجيزة تعمل على عدة محاور لمكافحة البطالة، تشمل: التشغيل في القطاع الخاص من خلال مكاتب التشغيل المنتشرة في أنحاء المحافظة، والتدريب المهني لتأهيل الشباب لسوق العمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة، وندوات التوعية لتشجيع ثقافة العمل الحر وتعريف الشباب بفرص العمل المتاحة، ورعاية العمالة غير المنتظمة لضمان حقوقهم وتوفير الدعم اللازم لهم.
 

جهود التفتيش والرقابة

وفي مجال التفتيش العمالي، قامت مديرية العمل بالتفتيش على 130 منشأة يعمل بها 12022 عاملًا، وأسفرت عن تحرير 181 محضرًا لمخالفات، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوق العمال.

كما نفذت المديرية 12 ندوة توعية في مجال السلامة والصحة المهنية ومخاطر الحريق، استفاد منها 450 عاملًا.

وفي مجال التشغيل الخارجي، تمت مراجعة 829 عقد عمل للخارج، وإجراء معاينة لـ 5 شركات لإلحاق العمال للتأكد من التراخيص واستيفاء الشروط.

كما تم التفتيش على 52 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية يعمل بها 11982 عاملًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات.

وأشاد محافظ الجيزة بجهود مديرية العمل ودعمها للشباب، مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود لمواجهة تحدي البطالة وتوفير فرص عمل لائقة لجميع أبناء المحافظة.

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