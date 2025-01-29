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محافظة الجيزة: توزيع 3000 قطعة ملابس مجانًا على الأسر الأولى بالرعاية

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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قامت محافظة الجيزة بتوزيع 3000 قطعة ملابس مجانًا على 1000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية في قرى المحافظة.

جاء ذلك خلال فعاليات معرض ملابس نظمته مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جمعية الأورمان في قريتي الكريمات بأطفيح وسقارة. وقد أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على أهمية هذه المبادرة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

وأشاد المحافظ بجهود مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية في تنظيم مثل هذه الفعاليات، مؤكدًا على أهمية التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي في تقديم الخدمات للمواطنين.

تغطية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية

ويهدف هذا المشروع إلى تلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية من الملابس، وتوفير حياة كريمة لهم. كما يأتي هذا المشروع في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم والرعاية للأسر الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد محافظ الجيزة على استمرار المحافظة في تنفيذ مثل هذه المبادرات، وتوسيع نطاقها لتشمل جميع الفئات المستحقة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

تدريب العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية

وفي سياق متصل، أشار محافظ الجيزة إلى أهمية تدريب العاملين في مجال الرعاية الاجتماعية، وذلك لرفع كفاءتهم وتأهيلهم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وقد بدأت مديرية التضامن الاجتماعي بالفعل في تنفيذ برنامج تدريبي متقدم لميسرات دور الحضانة.

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