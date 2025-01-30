محافظ الدقهلية يشهد احتفالية مديرية التضامن لتكريم المتفوقين

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، احتفال مديرية التضامن الاجتماعي بتكريم المتفوقين والمتميزين، بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن بالدقهلية، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ.

الاحتفال فرصة لتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين جميع أفراد المجتمع

وأعرب محافظ الدقهلية عن سعادته لوجوده بين أبنائه وبناته وتكريمهم لتميزهم وتفوقهم، وأكد أن هذا اليوم يُعد فرصة لتعزيز قيم التضامن والتكافل والترابط بين جميع أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم، ودعا جميع أبناء الدقهلية للمشاركة بتقديم الدعم لأبنائنا الأطفال الذين فقدوا الأب أو الأم أو الأسرة حتى يشعروا بأن المجتمع بأكمله هو الأب والأب والسند الذي يقدم كافة أشكال الرعاية والدعم.

بتكريم مدير مديرية التضامن تقديرا لجهودها خلال فترة عملها بالدقهلية

وقام محافظ الدقهلية بتكريم مدير مديرية التضامن تقديرا لجهودها خلال فترة عملها بالدقهلية، متمنيا لها التوفيق في مسيرتها، كما كرم المتفوقين والمتميزين بإهدائهم شهادات التقدير تعبيرا عن اهتمام الدولة بجهودهم وبذلهم وتميزهم، وأكد أن الدولة لا تدخر جهدا وتبذل كل الجهود الممكنة لبناء وتنمية الإنسان المصري منذ طفولته وخلق جيل قادر على تحمل المسئولية في المستقبل والمشاركة في بناء دولتنا القوية في ظل الجمهورية الجديدة.

مراسم الاحتفال بأعياد الدقهلية

تضمن الاحتفال عددا من الفقرات بدأت بتلاوة القرآن الكريم، والسلام الوطني، وفيديو وثائقي، وأوبريت حكاية بلد، ثم قدم كورال دار الصفا عدد من الفقرات الفنية والغنائية، والفنون والأشعار التي تعبر عن روح الانتماء وحب مصر.

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