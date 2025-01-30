محافظ الدقهلية يوجه بالانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة شوارع ميت حدر (صور)

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس عددا من شوارع مدينتي المنصورة وطلخا، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من مستوى النظافة بالشوارع، وعدم وجود إشغالات وسهولة حركة المرور والسير في الشوارع.

محافظ الدقهلية يتفقد منطقة ميت حدر بالمنصورة وأعمال التطوير

وتفقد محافظ الدقهلية منطقة ميت حدر بـ المنصورة، وتفقد أعمال التطوير الجارية، وشدد على سرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتركيب الإنترلوك بشارع أحمد الحسيني، كما وجه لرئيس حي شرق برفع كافة الإشغالات بشارع حسين بيك وامتداده، ومنطقة ميت حدر حفاظا على سهولة حركة السير للمواطنين، وإخلاء الأرصفة من الإشغالات التي تعوق الحركة.

تفقد عدد من أفران الخبز البلدي بشارع مستشفى الصدر

وتفقد محافظ الدقهلية عدد من أفران الخبز البلدي بشارع مستشفى الصدر، واطمأن على وزن الرغيف وأثنى على الفرن وجودة الخبز والتزامه بالوزن المحدد، وأكد أننا جميعا نسعى لبذل كل الجهود لتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

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