تضامن قنا تتسلم 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على المستحقين

شهدت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، استلام 2 طن من اللحوم البلدية، ضمن مشروع صكوك الأضاحي التابع لوزارة الأوقاف، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في محافظة قنا، وفقًا للخطة المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تستهدف المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

حضر الاستلام كل من الدكتور محمد زكي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة قنا، ومجدي حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، وعمرو محمود التهامي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، ومحمد مبارك، مدير إدارة الضمان والإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي.

صكوك الأضاحي بقنا

ومن جانبه، أكد مجدي حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن مشروع صكوك الأضاحي يعد من أهم المشروعات القومية والوطنية التي تنفذها وزارة الأوقاف، نظرًا لدوره في تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية، مشيدًا بالجهود المبذولة من كافة مؤسسات الدولة في هذا الإطار، موجهًا الشكر والتقدير لكل من ساهم بجهد أو مال في دعم هذا المشروع الإنساني.

وأضاف أن تحديد الأسر المستحقة يتم من خلال قواعد البيانات المسجلة بالمديرية، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع اللحوم على الإدارات والوحدات الاجتماعية بالمدن والقرى، تمهيدًا لإيصالها إلى المستحقين.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد زكي، وكيل وزارة الأوقاف، أن المشروع يخضع لمتابعة دقيقة من وزارة الأوقاف، بدءًا من تلقي التبرعات وحتى توزيع اللحوم على المستحقين، مؤكدًا أن توزيع اللحوم من خلال مشروع صكوك الأضاحي وصكوك الطعام مستمر على مدار العام بمحافظة قنا، بواقع 2 طن شهريًا.

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