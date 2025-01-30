الخميس 30 يناير 2025
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أخبار مصر

التضامن تنفذ حزمة من الأنشطة التثقيفية والرياضية والترفيهية

وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
وزارة التضامن الاجتماعي،فيتو
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 نفذت وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع مؤسسة فاهم للدعم النفسي وشركة ويل سبرنج، حزمة من الأنشطة التثقيفية والرياضية والترفيهية في مؤسسة الفتيات بالعجوزة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وانطلاقا من دور الوزارة في توفير كافة أوجه الرعاية لأبناء مصر بدور الرعاية، وكذلك تعزيز أوجه الشراكة مع المجتمع المدني متمثلا في المؤسسات والجمعيات الأهلية والقيادات المجتمعية.

واستهدفت حزمة الأنشطة مساعدة الفتيات في التعبير عن مشاعرهم واكتشاف قدراتهم تحقيقا لتمكنهن اجتماعيا نحو مستقبل أفضل ويكونوا شخصيات فعالة في المجتمع.

 وحرصت السفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس إدارة مؤسسة فاهم، وبحضور ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، وشركة ويل سبرنج أثناء فعاليات الزيارة لمؤسسة فتيات العجوزة على لقاء الفتيات وتقديم الدعم النفسي لهن من خلال عدد من الأنشطة التثقيفية والرياضية والترفيهية.

والتقت السفيرة نبيلة مكرم الفتيات المتواجدات في المؤسسة وحرصت على التحدث معهن، مؤكدة أن كل فتاة لها قصة كفاح في حياتها، وهذه القصة ستكون سببا في نجاحها رغم أي تحديات، مشددة على أن أي إنسان عندما يمر بمحنة، فهذه المحنة هي التي تساعده على مواجهة الحياة بكافة مشاكلها وتصنع منه بطلا.

وأكدت رئيس مجلس إدارة مؤسسة فاهم أنها ستحرص على زيارة المؤسسة مرة أخرى، ولقاء الفتيات والتحدث معهن، وتنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة التثقيفية والرياضية والترفيهية، والتي تستهل بها المؤسسة عامها الثالث بتوسيع أنشطتها لتشمل  دور الأيتام والأطفال  بلا مأوى، وذلك في إطار التعاون والشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي لرفع المستوى الثقافي والتربوي للفتيات تأكيدا على المسؤولية المجتمعية نحو الخروج بأجيال صالحة للوطن.

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