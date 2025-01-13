مياه الفيوم تنظم تدريبا للعامل بمحطات مياه الشرب

نظمت الإدارة العامة للتدريب بقطاع الموارد البشرية بشركة الفيوم لمياه الشرب، دورة تدريبية تحت عنوان “التشغيل القياسي لمحطات مياه الشرب" (فني تشغيل مياه درجة رابعة)، ضمن برنامج المسار الوظيفي للعاملين المرشحين للترقية للعام المالي 2025، بمركز تدريب الشركة بمحطة مياه العزب الجديدة.

الهدف من البرنامج التدريبي ومحتواه

يهدف التدريب الي رفع كفاءة العاملين بقطاع المياه من خلال تعريفهم بمراحل تنقية المياه المختلفة، بدءًا من مأخذ المحطة وحتى وصول المياه للمستهلك بجودة عالية مطابقة للمعايير والمواصفات، وشمل البرنامج التدريبي التعرف على الكيماويات المستخدمة في عمليات التنقية، " الشبة والكلور"، وطرق تحديد جرعات الشبة داخل المعمل، بالإضافة إلى استلامها وتحضيرها وإضافتها إلى المياه الخام، مع التركيز على معايرة طلمبات الشبة لضمان دقة الجرعات لتحقيق أعلى جودة للمياه المنتجة.

طرق تعقيم مياه الشرب

وأشار الدكتور محمود الغندقلي، المحاضر بالدورة، إلى أن التدريب تناول أيضًا نظام حقن الكلور، بدءًا من استلام الأسطوانات وطريقة حفظها وتخزينها وتشغيلها، وصولًا إلى خطوط التغذية ومرحلة إضافتها إلى المياه الخام والمياه المنتجة.

والهدف من عملية اضافة الكلور الي المياه الخام هو القضاء على أي تلوث محتمل في المياه الخام وضمان إنتاج مياه شرب خالية تمامًا من الكائنات الحية الدقيقة، بما في ذلك الطحالب والبكتيريا.

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