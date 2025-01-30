سكرتير عام الفيوم يعقد لقاءات لبحث مطالب وشكاوى المواطنين بطامية

عقد كامل غطاس السكرتير العام لمحافظة الفيوم، لقاءً لخدمة المواطنين، اليوم الخميس، بمجلس مدينة طامية، بحضور سالم فتحي رئيس مركز ومدينة طامية، ومديري الخدمية ورؤساء القرى التابعين للمركز.

نوعيات الشكاوي المتداولة بلقاء خدمة المواطنين

وتنوعت شكاوى المواطنين التي تم بحثها بين طلبات توفير معاش تكافل وكرامة، ومساعدات للأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وتوفير مشروعات صغيرة بالتنسيق مع فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للشباب من الجنسين، بالتنسيق مع مديرية العمل، بالإضافة إلى بحث مطالب عدد من المواطنين، بشأن تراخيص البناء والمحال التجارية والأكشاك المستوفاة للشروط، وبحث عدد من المشكلات المتعلقة بالقطاعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة.

لقاءات خدمة المواطنين بالوحدات المحلية بالقرى

وشدد السكرتير العام لمحافظة الفيوم، علي رؤساء الوحدات المحلية بالقرى لوضع خدمة المواطنين من أولويات كل وحدة محلية وأنه يجب العمل دائمًا على تلبية طلباتهم وحل مشكلاتهم ولكن في الأطر القانونية المنظمة لكل مطلب.

لايذكر أن لقاء خدمة المواطنين يعقد بصفة دورية، في مركز طامية، يوم الخميس من كل أسبوع، تنفيذا لتوجيهات الدولة والقادة السياسية لإيجاد أنسب الحلول لحل مشكلات المواطنين طبقا للقانون والقواعد المنظمة.

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