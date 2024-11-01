الجمعة 01 نوفمبر 2024
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فن النحت والتشكيل الفراغي، رئيس جامعة الأقصر تفتتح معرض تجليات (صور)

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر تفتتح معرض تجليات

افتتحت الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، معرض الفنان الدكتور هيثم عامر أستاذ النحت المساعد  بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة، وذلك بحضور الدكتور أحمد محي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور وليد عبد الله، عميد كلية التربية، والدكتور محمود علام وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور يوسف محمود، رئيس قسم النحت والوكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  والعديد من الطلاب والعاملين بالكلية.

فن النحت الميدانى والتشكيل الفراغى

 وأشادت الدكتورة صابرين عبد الجليل بالمستوى الفنى للمعرض، معربة عن فخرها بتميز أساتذة وطلاب كلية الفنون الجميلة وإبداعاتهم المتميزة مؤكدة على أهمية تلك الفعاليات في اثقال مواهب الطلاب بالجانب العلمي والأكاديمي وتوفير البيئة المناسبة لتطوير مهاراتهم، كما أشادت بالمجهود الذي تبذله الكلية فى دعم الأساتذة والطلاب في تحقيق مستوى فنى وعلمى وأكاديمي متميز.

 ويحمل المعرض اسم "تجليات" حيث يقدم الفنان تجربته الجديدة فن النحت الميدانى والتشكيل الفراغى التى جسد فيها حالات إنسانية فى حالة تجلى عبر علاقات تشكيلية متقنة تحمل الطابع التجريدى مجسدا علاقة الكتل والفراغ ومدى ارتباطها بالحالة الإنسانية بشكل فنى معاصر.


يذكر أن الدكتور هيثم عامر له العديد من المعارض الخاصة وشارك في العديد من الفعاليات الفنية وله العديد من الأعمال الفنية مقتنيات متحف الفن المصرى الحديث وقام بالعديد من تماثيل الميادين والجداريات بعدة محافظات وعمل عضوا بلجنة التنسيق الحضارى والتجميل بمحافظة قنا والبحيرة والدقهلية.

 

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