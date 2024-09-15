إطلاق الدورة التاسعة من مسابقة آدم حنين لفن النحت

أعلنت مؤسسة آدم حنين للفن التشكيلي، عن فتح باب التقدم لمسابقة النحت والتي تحمل اسم الفنان آدم حنين في دورتها التاسعة 2024 -2025 من 15 سبتمبر وحتى 1 ديسمبر 2024.

شروط مسابقة آدم حنين للفن التشكيلي

وتنص شروط المسابقة على:

- ألا يزيد عمر المتقدم لنيل الجائزة على 40 عامًا.

- ألا يكون العمل المقدم قد شارك به المتقدم في أي معرض أو مسابقة أو حصل عنه على أي جائزة.

- أن يكون العمل أصليا وغير مقتبس.

- لا يحق للمتسابق التقدم بأكثر من عمل واحد، ويعد العمل واحدًا وإن تعددت أجزائه.

- ألا يزيد حجم العمل عن نصف متر مكعب.

وتُملى استمارة الاشتراك في المسابقة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

ويتم رفع مجموعة من الصور الفوتوغرافية الواضحة للعمل بدقة وبجودة عالية ومن عدة زوايا مختلفة، وبيانات العمل ومقاساته، والسيرة الذاتية وصورة شخصية للفنان مع الاستمارة.

وبعد عملية الفرز الأولى التي تقوم بها لجنة التحكيم الكترونيا تقدم الأعمال المقبولة في صيغتها الكاملة لمرحلة الفرز الثاني والعرض مباشرة على لجنة التحكيم.

وقد قررت الجائزة بدءًا من هذه الدورة زيادة قيمة الجوائز التي تمنحها لتصل إلى:

الجائزة الأولى: خمسة وسبعون ألف جنيه مصري.

الجائزة الثانية: خمسون ألف جنيه مصري.

الجائزة الثالثة: خمسة وعشرون ألف جنيه مصري.

لجنة تحكيم مسابقة آدم حنين

وتضم جائزة مسابقة النحت في هذه الدورة السادة أعضاء لجنة التحكيم وهم: الفنان المعماري أكرم المجدوب قوميسير عام سيمبوزيوم اسوان الدولي للنحت، الفنان شريف عبد البديع، الدكتور محمد رضوان أستاذ النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، الفنان ناجي فريد، الفنانة نازلي مدكور.

معرض أعمال مسابقة آدم حنين

و تعرض الأعمال التي تخطت المرحلتين الأولى والثانية من التصفيات في معرض يقام بمناسبة الإعلان عن الجوائز في ذكرى ميلاد مؤسس الجائزة الفنان آدم حنين والموافق 31 مارس كل عام بمركز الهناجر للفنون.

يذكر ان الدورة الأولى من الجائزة انطلقت في 15 سبتمبر 2016 وتم توزيع جوائزها في 31 مارس 2017.