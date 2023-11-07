الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

معهد الفنون الشعبية ينظم ورشة لتعليم أسس فن النحت

بوستر ورشة النحت،
بوستر ورشة النحت، فيتو

ينظم المعهد العالى للفنون الشعبية تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، ورشة لتعليم أسس النحت وذلك اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء الموافقين 7 و8 نوفمبر الجارى، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بالمعهد العالى للفنون الشعبية بالهرم. 

ورشة تعليم أسس النحت

ويقدم الورشة النحات توفيق رجاء توفيق الباحث بمركز دراسات الفنون الشعبية، تحت إشراف الدكتور نيفين خليل رئيس قسم فنون التشكيل الشعبى والثقافة المادية.

رئيس أكاديمية الفنون 

وكانت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ، شهدت مؤخرا العرض المسرحي "البندقية"، والذي قدم على مدار يومين متتاليين على مسرح علي فهمي بالمعهد العالي للفنون المسرحية. 

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وأعربت الدكتورة غادة جبارة عن سعادتها وفخرها بمشاركة أكاديمية الفنون في احتفالات حرب أكتوبر المجيدة التي استمرت طوال شهر أكتوبر، مشيرة إلى أن هذه الفعاليات تعمل على ترسيخ معاني الصمود والدفاع عن الوطن وتنمية قيم الانتماء عند الأجيال الجديدة.

رئيس أكاديمية الفنون تشهد عرض "البندقية"، وتؤكد: يرسخ معاني الصمود وقيم الانتماء

كورال أطفال المعهد العالي للموسيقى يشدو بالأغاني الوطنية بحضور رئيس أكاديمية الفنون

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ورشة تعليم أسس النحت أكاديمية الفنون معهد الفنون الشعبية الدكتورة غادة جبارة المعهد العالى للفنون الشعبية

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