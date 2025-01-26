محافظ الوادي الجديد وقائد الدفاع الشعبي يتفقدان اصطفاف المركبات بـ الخارجة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يرافقه اللواء أسامة عبدالحميد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والعميد هيثم عبده المستشار العسكري بالمحافظة، اليوم الأحد، موقع اصطفاف المعدات والمركبات بحي الأمل بمدينة الخارجة، ضمن التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر ١٤٤ "، والذي يتم تنفيذه في الفترة من ٢٦ حتى ٢٨ يناير الجاري، وذلك بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

حيث قاموا بتفقد المعدات وسيارات الخدمات التابعة للوحدات المحليةو القطاعات الخدمية المختلفة؛ للتأكد من مدى صلاحيتها وجاهزيتها للتعامل مع الأزمات المختلفة.

وثمّن الوفد جهود المحافظة في تحديث وتدعيم أطقم الإغاثة بأحدث المعدات والتجهيزات، وتدريب الكوادر البشرية لرفع مستوى التعامل مع الأزمات والحد من تداعياتها.

استقبال قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري

هذا وقد استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، اللواء أسامة عبدالحميد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بحضور العميد هيثم عبده المستشار العسكري بالمحافظة، ولفيف من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية، وذلك في مستهل تنفيذ فعاليات مشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الكوارث والأزمات (صقر ١٤٤).

وفي مستهل الزيارة تفقّد الوفد العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، مشيدين بالمشروع كصرح خدمي وتنموي واعد، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى محافظات الجمهورية الذي يحاكي العاصمة الإدارية ويرتبط بها رقميًا.

كما قام اللواء أسامة عبدالحميد بغرس نخلة بحديقة ٣٠ يونيو بالخارجة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة والنهوض بإنتاجية التمور بالمحافظة.

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