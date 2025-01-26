الأحد 26 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الوادي الجديد وقائد الدفاع الشعبي يتفقدان اصطفاف المركبات بـ الخارجة

اصطفاف السيارات،
اصطفاف السيارات، ڤيتو

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يرافقه اللواء أسامة عبدالحميد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والعميد هيثم عبده المستشار العسكري بالمحافظة، اليوم الأحد، موقع اصطفاف المعدات والمركبات بحي الأمل بمدينة الخارجة، ضمن التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر ١٤٤ "، والذي يتم تنفيذه في الفترة من ٢٦ حتى ٢٨ يناير الجاري، وذلك بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

حيث قاموا بتفقد المعدات وسيارات الخدمات التابعة للوحدات المحليةو القطاعات الخدمية المختلفة؛ للتأكد من مدى صلاحيتها وجاهزيتها للتعامل مع الأزمات المختلفة.

وثمّن الوفد جهود المحافظة في تحديث وتدعيم أطقم الإغاثة بأحدث المعدات والتجهيزات، وتدريب الكوادر البشرية لرفع مستوى التعامل مع الأزمات والحد من تداعياتها.

استقبال قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري

هذا وقد استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، اللواء أسامة عبدالحميد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بحضور العميد هيثم عبده المستشار العسكري بالمحافظة، ولفيف من القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والشعبية، وذلك في مستهل تنفيذ فعاليات مشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الكوارث والأزمات (صقر ١٤٤).

وفي مستهل الزيارة تفقّد الوفد العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، مشيدين بالمشروع كصرح خدمي وتنموي واعد، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى محافظات الجمهورية الذي يحاكي العاصمة الإدارية ويرتبط بها رقميًا.

كما قام اللواء أسامة عبدالحميد بغرس نخلة بحديقة ٣٠ يونيو بالخارجة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة والنهوض بإنتاجية التمور بالمحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اصطفاف المعدات الأزمات والكوارث التدريب العملى المشترك الدفاع الشعبى والعسكرى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الوادى الجديد قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى قوات الدفاع الشعبي والعسكري مجابهة الأزمات والكوارث موقع اصطفاف المعدات
ads

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 لجميع العاملين بالدولة

5 ملفات حاسمة تتصدر المباحثات المرتقبة بين السيسي وترامب اليوم

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

بيراميدز يتقدم على الأهلي بهدف عكسي لـ رامي ربيعة في الدقيقة 18 (صور)

قرينة السيسي تهنئ المصريين والأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

العش يقود تشكيل الأهلي أمام بيراميدز في الدوري الممتاز

نتيجة الصف الخامس الابتدائى بالاسم ورقم الجلوس فى القاهرة

منوعات

المزيد

توقيف بريطاني في موسكو لتلفظه بألفاظ بذيئة في مكان عام

حكاية عجوز لبنانية تحدت دبابات وجنود الاحتلال بالحجارة للحفاظ على أرضها

عاشت بكلية خنزير، أمريكية تحطم رقما قياسيا جديدا

استخدام عبوة ناسفة لسرقة أساور ملكية وخوذة ذهبية أثرية من معرض بهولندا

المزيد

خدمات

المزيد

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 لجميع العاملين بالدولة

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

تعرف على سعر القصدير عالميًّا اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعبي الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأدعية المأثورة في ليلة الإسراء والمعراج

ما حكم صيام السابع والعشرين من شهر رجب؟ الإفتاء ترد

دعاء سعة الرزق وقضاء الدين في ليلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية