7 تكليفات عاجلة خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي بالوادي الجديد

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز، وأعضاء المجلس.

واستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على تكثيف الجهود لاسترداد أملاك الدولة، وجاءت أهم التوجيهات كما يلي:

◾️وضع لافتات تحذيرية على الطرق للتحذير من شراء أو إيجار أراضي الدولة إلا من خلال صندوق استصلاح الأراضي، وعدم الاعتراف بأي بيع أو إيجار إلا من خلال الصندوق.

◾️إنذار المستثمرين بمنطقة مفيض باريس لسداد المديونية في مدة محددة، وحال عدم السداد أو استثمار الأرض يتم سحبها فورًا.

◾️ سحب الأراضي بشكل فوري من المستثمرين غير الجادين والمتقاعسين عن سداد المديونيات، وإعادة طرحها، وتنفيذ قرارات الإزالة للمتعدين على الأراضي وفقًا للوائح والقوانين بكافة مراكز المحافظة.

◾️مرور رؤساء القرى والمراكز بشكل دوري على الأراضي المستردة للتأكد من عدم التعدي عليها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال أي تعدي.

◾️تحديد القيمة الإيجارية للعيون السطحية الموزعة على الشباب بمركزي الداخلة وبلاط.

◾️تشكيل لجنة مراجعة حسابية لمراجعة مستحقات الدولة التي تم تحصيلها بشكل ربع سنوي.

◾️مراجعة موقف أراضي النخيل بالمراكز، وفي حال ملكيتها للصندوق يتم زراعتها لصالح المحافظة.

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