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محافظات

اسعار الدواجن اليوم الخميس 30-1-2025 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم في محافظة الفيوم، فيتو

استقرت  أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، عند أسعار أمس الأربعاء، فقد تراوحت  اسعار الفراخ البيضاء، اليوم الخميس، ما بين 85 و91 جنيها للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 80 جنيها.

كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 95 و115 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 90، و95 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 85 و90 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين  110  و120 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 130 إلى 140 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 105 جنيها، والبط الميسكوفي 120 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 140 و155 جنيها.

اسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه 195  و200 جنيه وفي السوبر ماركت 220 جنيها، وكيلو الأوراك 95 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 100 جنيه، كيلو صدور بالعظم 140 جنيها، كيلو الدبابيس 140 جنيها، كيلو شيش طاووق 195 جنيها، كيلو حمام كداب 140 جنيها، كيلو كبدة صافى 140 جنيها، كيلو بانيه استربس صوبع 200 جنيه، كيلو بانيه شاورما مكعبات 200 جنيه، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 200 جنيه، كيلو الأجنحة 77 جنيها، كيلو الهياكل 50 جنيها.

مبادرة تخفيض اسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي إبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي إبشواي الفيوم.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 29-1-2025 في محافظة الفيوم

أسعار الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأربعاء 29 يناير 2025 (آخر تحديث)

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد مربي كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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