الأربعاء 29 يناير 2025
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محافظات

مصرع شخص مجهول الهوية تحت عجلات سيارة في الفيوم

مستشفى أبشواي المركزي،
مستشفى أبشواي المركزي، فيتو

لقي شخص من الفيوم مصرعه، تحت عجلات سيارة مسرعة، على طريق قرية أباظة بمركز يوسف الصديق، وتم نقل الجثة  إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي تحت تصرف النيابة المختصة، وتحرر محضر بالواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للتعرف علي هوية المجني عليه، والوصول إلى السيارة المتسببة في الحادث.

تفاصيل حادث مصرع شخص مجهول الهوية

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز يوسف الصديق، يفيد بمصرع شخص دهسا تحت عجلات سيارة مسرعة، صدمته وفرت هاربة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين مصرع شخص مجهول الهوية أثناء عبوره الطريق صدمته سيارة مسرعة، وفرت هاربة، ولم يتم تحديد هوية السيارة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحه مستشفى ابشواي المركزي، تحت تصرف النيابة.

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وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة يوسف الصديق، وأحيل الي النيابة المختصة، وصرح وكيل النيابة بدفن الجثة بعد التعرف على أهلية المتوفى، ومنتظرة الطب الشرعي لمعرفة سبب وتاريخ وساعة الوفاة، وطلب تحريات البحث الجنائي، وسرعة الوصول إلي أهلية المتوفى، والتعرف على السيارة المتسببة في الحادث، وسرعة ضبط وإحضار قائدها.

 

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