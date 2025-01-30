الخميس 30 يناير 2025
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محافظات

إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

سيارة إسعاف، فينو
سيارة إسعاف، فينو

أصيب 8 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين الروس بدائرة مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل انقلاب سيارة على الطريق الغربي

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين الروس بدائرة المركز، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة طامية، وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن سبب انقلاب السيارة السرعة الزائدة التي أدت إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ففقد السيطرة على السيارة، ما أدى إلى انقلابها  في نهر الطريق، وإصابة 8 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

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وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية السائق عنه، وإعداد تقرير بحالة السيارة الفنية، ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

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