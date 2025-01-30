أول زعيم عربي يزور سوريا بعد سقوط الأسد ويلتقي الشرع في دمشق اليوم

يزور أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، العاصمة السورية دمشق، اليوم الخميس، في أول زيارة لزعيم عربي إلى سوريا منذ سقوط نظام الأسد.

وأكدت الرئاسة السورية أن الأمير سيلتقي رئيس الإدارة الانتقالية أحمد الشرع، لبحث المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وكانت دولة قطر قد رحبت بالخطوات التي تهدف إلى إعادة هيكلة الدولة السورية وتعزيز التوافق الوطني، مؤكدةً دعمها لمساعي تحقيق الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة على أسس قانونية وتنموية. وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها على أهمية احتكار الدولة للسلاح تحت مظلة جيش وطني يمثل جميع السوريين، حفاظا على وحدة البلاد وسيادتها، وبما يمهد لانتقال سياسي شامل.

وجددت الخارجية القطرية في البيان تأكيد دعم الدوحة الكامل لسوريا في مختلف المجالات، واستعدادها للمساهمة الفاعلة في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار.

وتأتي هذه الزيارة بعد لقاء جمع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع الشرع في دمشق منتصف يناير الحالي، في إطار المساعي القطرية لتعزيز الحوار مع القيادة السورية الجديدة.

كما شهدت الفترة الماضية خطوات دبلوماسية، من بينها إعادة فتح السفارة القطرية في دمشق ورفع العلم القطري عليها، وذلك بعد أكثر من عقد على إغلاقها في يوليو 2011.

وفي سياق التقارب المتسارع، استضافت الدوحة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في وقت سابق من الشهر الحالي، وسط مساعٍ لدعم الاستقرار وتعزيز التواصل بين الجانبين.

كما واصلت قطر تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى سوريا، تأكيدا على دعمها للشعب السوري خلال المرحلة الانتقالية.

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