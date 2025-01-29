أحمد الشرع: كسرنا القيد ونفضنا عن كاهل الشام غبار الذل والهوان

قال قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، اليوم، قبل بضعة أشهر تهيأت لي دمشق كالأم المتفانية، ترمق أبناءها بعين المستغيث المعاتب وهي تشكو الجراح والذل والهوان تنزف دما وتكابر على الألم وتكاد تهوي وهي تقول أدركوا أمتكم!.

أحمد الشرع يتحدث عن الفتح المبين للعاصمة دمشق

وتابع أحمد الشرع خلال كلمته في مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية، وسط حضور واسع لقادة الفصائل المسلحة وقوى الثورة السورية، كسرنا القيد بفضل الله وحُرر المعذبون ونفضنا عن كاهل الشام غبار الذل والهوان وأشرقت شمس سوريا من جديد، وهلل الناس وكبروا فكان الفتح المبين والنصر العظيم.

وتابع أحمد الشرع، الصفة المتعارف عليها في الحرب والمعركة العسكرية هي الخراب والدمار وسفك الدماء غير أن نصر سوريا تحقق وملؤه الرحمة والعدل والإحسان عند القدرة

واستطرد أحمد الشرع، النصر هو تكليف بحد ذاته فمهمة المنتصرين ثقيلة ومسئوليتهم عظيمة

انطلاق فعاليات مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية

وأضاف أحمد الشرع، ما تحتاجه سوريا اليوم أكثر مما مضى فكما عزمنا في السابق على تحريرها فإن الواجب هو العزم على بنائها وتطويرها.

وشدد الشرع، أن أولويات سوريا اليوم تشمل ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية.

انطلق مساء اليوم، فعاليات مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية وسط حضور أحمد الشرع، وفصائل إدارة العمليات العسكرية وقوى الثورة السورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.