بينهم وائل الدحدوح.. أمير قطر يكرم عددا من الصحفيين

كرم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الزميل وائل الدحدوح مراسل الجزيرة في قطاع غزة والزميلة كارمن جوخدار مراسلة الجزيرة في لبنان، وعددا من الصحفيين خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ22 لمنتدى الدوحة.

أمير قطر يكرم عددا من الصحفيين

وشمل التكريم أيضا الزميل معتز عزايزة مصور صحفي مستقل، والزميلة ديلان كولينز، والزميلة كريستينا عاصي صحفيين بوكالة الأنباء الفرنسية، والزميلة صدف بوبولازاي مديرة إذاعة أرمان إف إم وأراكيزيا إف إم.

وجاء التكريم القطري للزملاء الصحفيين كونهم حرصوا على نقل الحقيقة في مناطق النزاع، ودفعوا أثمانا باهظة لحرصهم على إطلاع العالم على ما يجري خلال النزاعات، كما يعطي هذا التكريم رسالة بدور الصحفيين في العالم، وضرورة تجنيبهم مخاطر الصراع

شجاعة صحفي في تغطية مناطق النزاع

وكان نادي الصحافة الوطني الأمريكي قد منح مراسل الجزيرة وائل الدحدوح في نوفمبر الماضي جائزة "جون أوبوشون" الدولية لحرية الصحافة لعام 2024.

وقال نادي الصحافة الوطني إن منح الدحدوح هذه الجائزة -التي تعتبر أعلى الجوائز التي يمنحها النادي- تأتي على خلفية نضاله الكبير لإبقاء أخبار القطاع تتدفق للعالم.

وأضاف البيان أن الدحدوح واصل عمله رغم تعرضه لمعاناة شخصية لا توصف، حيث فقد زوجته وابنه وابنته في غارة جوية على مخيم النصيرات للاجئين في 28 أكتوبر 2023، ثم استشهد ابنه حمزة في غارة إسرائيلية في السابع من يناير 2024.

كما تعرض الدحدوح نفسه لإطلاق نار في 15 ديسمبر 2023 من طائرة إسرائيلية مسيرة خلال تغطيته لقصف مدرسة في خان يونس، ورغم كل الألم والحزن الذي لا يمكن تصوره، استمر الدحدوح بعمله لنقل الحقيقة للعالم.

ورشحت منظمة "مراسلون بلا حدود" التي تتخذ من باريس مقرا لها، الزميلة كارمن جوخدار لنيل جائزة الشجاعة الصحفية، بسبب تغطيتها للحرب الإسرائيلية في لبنان.

ورشحت المنظمة الحقوقية جوخدار إلى جانب 4 مرشحين آخرين، هم مدير مكتب شبكة "الجزيرة" في غزة وائل الدحدوح، والمدون الصيني روان شياوهوان، ومجموعة من الصحفيين الإيرانيين، ومن البيرو جوستافو غوريتي الناشط في مجال الصحافة الاستقصائية بأمريكا اللاتينية.

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