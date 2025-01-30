منافسات الجولة الـ11 بالدوري الممتاز.. صراع بين بيراميدز والزمالك على الصدارة.. الأهلي يبحث عودة الانتصارات أمام مودرن سبورت.. وهذه مواعيد المباريات

الدوري المصري، تنطلق غدا الجمعة منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري المصري الممتاز بمواجهات قوية على رأسها لقاء بيراميدز والزمالك في قمة الجولة.

وتبدأ الجولة الـ 11 من الدوري المصري بمواجهة تجمع بين الإسماعيلي وطلائع الجيش غدًا الجمعة، كما يلتقي الجونة ضد حرس الحدود في نفس التوقيت الرابعة عصرا، بينما يلتقي بيراميدز ضيفه الزمالك في تمام السابعة مساء.

وتقام 4 مواجهات بعد غد السبت، تبدأ بلقاء إنبي والبنك الأهلي، كما يلتقي زد إف سي مع ضيفه المصري البورسعيدي ويواجه بتروجت ضيفه الاتحاد السكندري، كما يلتقي فاركو أمام غزل المحلة.

وتختتم منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري يوم الأحد بمواجهة سيراميكا كليوباترا ضد سموحة ومودرن سبورت ضد الأهلي.

صراع بيراميدز والزمالك علي قمة الدوري

وتعد مباراة بيراميدز والزمالك بمثابة صراع مثير على صدارة الدوري المصري، خاصة وأن بيراميدز يحتل القمة برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الزمالك صاحب المركز الثاني والأهلي الثالث.

ويتطلع بيراميدز بقيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش لتحقيق الفوز بعد التعادل الأخير مع الأهلي أملًا في تعزيز الصدارة.

ويسعى بيراميدز لتحقيق ثاني فوز في تاريخه بالدوري المصري على حساب الزمالك منذ لقاء الفريقين يوم 23 أبريل 2019 بهدف السوري عمر خريبين.

كما يدخل الزمالك المواجهة بقيادة مدربه السويسري كريستيان جروس باحثًا عن تحقيق الفوز لاعتلاء القمة وخاصة بعد التغلب على الجونة برباعية في الجولة الماضية.

وفرض التعادل كلمته على آخر 6 مواجهات بين بيراميدز والزمالك، لكن الأبيض فاز بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس السوبر المصري خلال شهر أكتوبر الماضي.

مودرن سبورت ضد الأهلي

ويدخل مودرن سبورت مواجهة الأهلي للبحث عن تكرار سيناريو المفاجآت الذي حققه ضد الزمالك بعدما ألحق بالفريق الأبيض الهزيمة في الجولة قبل الماضية.

ويتطلع الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر لاستعادة الانتصارات بعد التعادل في آخر جولتين ضد بيراميدز وفاركو.

مواعيد مباريات الجولة الـ 11 لبطولة الدوري المصري

الجمعة 31 يناير

الإسماعيلي ضد طلائع الجيش.. 4 مساءً

الجونة ضد حرس الحدود.. 4 مساءً

بيراميدز ضد الزمالك.. 7 مساءً

السبت 1 فبراير

إنبي ضد البنك الأهلي.. 4 مساءً

زد إف سي ضد المصري.. 4 مساءً

بتروجيت ضد الاتحاد السكندري.. 7 مساءً

فاركو ضد غزل المحلة.. 7 مساءً

الأحد 2 فبراير

سيراميكا ضد سموحة.. 4 مساءً

مودرن سبورت ضد الأهلي.. 7 مساءً

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 11



1- بيراميدز 21 نقطة

2- الزمالك 20 نقطة

3- الأهلي 20 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 19 نقطة

5- المصري البورسعيدي 18 نقطة

6- بتروجيت 16 نقطة

7- البنك الأهلي 14 نقطة

8- زد اف سي 13 نقطة

9- الاتحاد السكندري 13 نقطة

10- الإسماعيلي 12 نقطة

11- حرس الحدود 12 نقطة

12- فاركو 12 نقطة

13- طلائع الجيش 12 نقطة

14- سموحة 11 نقطة

15- غزل المحلة 8 نقاط

16- إنبي 7 نقاط

17- مودرن سبورت 7 نقاط

18- الجونة 6 نقاط

نظام الدوري الممتاز

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

جدير بالذكر أن الثلاثي الصاعد إلى الدوري الممتاز في الموسم الجديد هو بتروجت وغزل المحلة وحرس الحدود.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

ويضم الدوري 18 فريقا هم: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

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