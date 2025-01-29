الأربعاء 29 يناير 2025
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نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول، موعد ظهورها على مستوى الجمهورية

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية
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نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول، حالة من الترقب والانتظار يعيشها عدد كبير من أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية خلال انتظار إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول رسميا من قبل المحافظات.

ويبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محرك البحث الشهير جوجل، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، بجميع محافظات الجمهورية.

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

ومن جانبها كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد  إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 بجميع محافظات الجمهورية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 سوف يتم الإعلان عنها فور انتهاء كل محافظة من عملية التصحيح والرصد الدرجات وتكون في غضون من أسبوع  إلى 10 أيام بعد انتهاء الامتحانات.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس


وأكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بالقاهرة، أن الادارات التعليمية تقوم بتصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية وفور الانتهاء سيتم عملية المراجعة.

 

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ فيتو إنه سيتم بعد ذلك تجميع نتيجة الشهادة الاعدادية  من الادارات التعليمية لمراجعتها مرة أخرى قبل اعتمادها من الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة , مشيرا إلى أن النتيجة سوف تظ٥سهر الايام القليلة المقبلة.

 نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

وتحرص “فيتو” على توفير رابط نتائج الشهادة الإعدادية عام 2025 الفصل الدراسي الأول بكافة محافظات الجمهورية فور ظهورها تباعا.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بجميع محافظات الجمهورية 

ويمكن لطلاب  الشهادة الإعدادية الحصول على نتيجة الامتحانات بالاسم ورقم الجلوس بعد أن ظهرت في المحافظات التالية:

  1. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة من هنــا
  2. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالجيزة من هنا
  3. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالإسكندرية من هنــا
  4. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بشمال سيناء من هنــا
  5. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقليوبية من هنــا
  6. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالشرقية من هنــا
  7. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالمنيا من هنــا
  8. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببني سويف من هنا 
  9. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسيوط من هنا 
  10. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بسوهاج من هنا 
  11. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ببورسعيد من هنـا 
  12. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالسويس من هنا
  13. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بأسوان من هنــا
  14. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بدمياط من هنـــا

 

 

 

 

 

 

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