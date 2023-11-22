الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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محافظات

مجمع الإسماعيلية الطبي يستضيف ورشة علمية حول المضادات الحيوية (صور)

جانب من فعاليات ورشة
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو

شهد مجمع الإسماعيلية الطبي، التابع لهيئة الرعاية الصحية فعاليات الورشة العلمية "Antimicrobial Therapy" حول مقاومة مضادات الميكروبات، كون المجمع يُعتبر مركزًا متميزًا لإدارة مضادات الميكروبات. 

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ملتقى هيئة الرعاية الصحية 

وتأتي الورشة العلمية التي تعد أُولى الورش العلمية ضمن فعاليات ملتقى الهيئة السنوي الرابع الذي ينطلق هذا العام، تحت شعار «مستقبل الرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة.. من الإصلاح إلى التميز». 

جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو

المستهدف من الورشة 

واستهدفت الورشة العلمية الفرق الطبية ومقدمي الخدمة الصحية من أطباء وصيادلة وتمريض ومنسقي مكافحة العدوى بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، فيما تمحورت المناقشات العلمية حول أثر المضادات الحيوية والاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية واتباع الأدلة والإرشادات العلمية الخاصة باستخدام المضادات الحيوية في عدة مجالات على رأسها الجراحة والأنف والأذن والأطفال وأمراض الصدر. 

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جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو
جانب من فعاليات ورشة العمل، فيتو

بدء الورشة 

وانطلقت ورشة العمل بتمثيل من أكبر 4 جمعيات متخصصة في المجالات السالف ذكرها وهم "الجمعية المصرية لطب الأطفال"، و"الجمعية المصرية للجراحة"، و"الجمعية المصرية لطب الأنف"، و"الجمعية العلمية المصرية للشعب الهوائية"،  وذلك بالتعاون مع شركة ساندوز للأدوية. 

وحاضر بالورشة العلمية مجموعة متنوعة من الخبراء والمهتمين في المجال الطبي، وهم أ.د. أحمد سعيد يونس "رئيس جمعية طب الأطفال المصرية (EPA)"، أ.د. محمد حنتيرة "أستاذ طب الرئة جامعة طنطا عضو الجمعية العلمية المصرية لأمراض القصبة الهوائية"، أ.د. عبد المعطي حسين "أستاذ الجراحة بالقصر العيني عضو  جمعية الجراحين المصرية"، أ.د. رضا كامل "عضو جمعية علم الأنف المصرية"، وذلك بحضور د. شريف كمال "مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية لشئون الصيدلة وإدارة الدواء". 

وتأتي هذه الفعاليات في إطار التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتعزيز مستوى الرعاية الصحية وتطوير المعرفة والممارسات الحديثة في مجال استخدام مضادات الميكروبات ومكافحة العدوى. 

وتجدر الإشارة، الى أن الملتقى السنوي الرابع للهيئة من المقرر أن يتضمن عقد ورش عمل متعددة في مجالات الرعاية الصحية والصيدلانية والاستخدام الآمن والفعال للمضادات الحيوية والتمريض ومهارات التواصل الفعال مع المرضى، كما يتضمن جلسات علمية ومحاضرات وندوات تفاعلية تغطي مجموعة متنوعة من الموضوعات الطبية والصحية الأكثر إلحاحًا لدى منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل. 

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مجمع الاسماعيلية الطبي هيئة الرعاية الصحية المضادات الحيوية ورشة عمل ورشة

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