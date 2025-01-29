الأربعاء 29 يناير 2025
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نتيجة الصف الأول الإعدادى فى الجيزة للترم الأول.. استعلم الآن

نتيجة الصف الأول
نتيجة الصف الأول الإعدادي

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2025، أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إمكانية الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2025 بالاسم ورقم الجلوس إلكترونيًا، وذلك عبر بوابة التعليم الأساسي نتائج الامتحانات 2025، ومن خلال رابط الاستعلام عن نتيجة أولى إعدادي ولينك نتيجة الصف الأول الإعدادي بالرابط الرسمي الذي توفره الوزارة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه يمكن الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس، من خلال المتحدث الآلي باتباع الخطوات التالية:

- الضغط على زر إتمام عملية الدفع للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 

- الدفع عن طريق البطاقة الائتمانية.

- الدفع عن طريق كود فوري.

- إدخال الاسم ورقم الجلوس أو الرقم القومي.

- بعد إتمام عملية الدفع قم بالضغط على زر استلام نتيجة الصف الأول الإعدادي

توزيع درجات الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2025
 

- مجموع درجات مادة اللغة العربية للصف الأول الإعدادي 80 درجة.


- مجموع درجات مادة العلوم للصف الأول الإعدادي 40 درجة.

- مجموع درجات مادة اللغة الإنجليزية للصف الأول الإعدادي 60 درجة.

- مجموع درجات مادة الرياضيات للصف الأول الإعدادي 60 درجة.

- مجموع درجات مادة الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي 40 درجة.

- مجموع درجات مادة التربية الدينية للصف الأول الإعدادي 40 درجة.


- مجموع درجات مادة التربية الرياضية للصف الأول الإعدادي 20 درجة.

- مجموع درجات مادة التربية الفنية للصف الأول الإعدادي 20 درجة.

مجموع درجات مادة التربية الموسيقية للصف الأول الإعدادي 20 درجة.

- مجموع درجات مادة تكنولوجيا المعلومات للصف الأول الإعدادي 20 درجة.

انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن يوم الخميس الموافق 23 يناير هو آخر أيام  امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025.

 

موعد إجازة نصف العام الدراسي 2025

ووفقا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الحالي، فتبدأ إجازة نصف العام 2025 عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول والتي انتهت يوم 23 يناير.

 

موعد إجازة نصف العام 2025

وتبدأ إجازة نصف العام  2025 وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم لجميع المراحل التعليمية من بعد انتهاء الامتحانات يوم الخميس الموافق 23 يناير.

 

موعد انتهاء اجازة نصف العام

 وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تنتهي إجازة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2025 في 6 فبراير 2025.

بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

 ومن جانبها كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد نتيجة إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 بجميع محافظات الجمهورية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 سوف يتم الإعلان عنها فور انتهاء كل محافظة من عملية التصحيح والرصد الدرجات وتكون في غضون من أسبوع  إلى 10 أيام بعد انتهاء الامتحانات.

ويبحث عدد كبير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية عبر محركات البحث المختلفة عن توزيع درجات الترم الأول لطلاب الصف الثالث الإعدادي 2025.

 

وامتحانات الشهادة الاعدادية هي امتحانات محلية تعقد على مستوى كل محافظة، حيث تشكل كل مديرية تعليمية كنترولات تتناسب مع عدد الإدارات التعليمية التابعة لها. 

وعقدت امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منفصلة لكل مادة وليست مجمعة، وتولت المديريات التعليمية وضع  أسئلة الامتحانات والجداول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الطالب سوف يحاسب على درجات الفصلين الدراسيين وليست درجات ترم واحد فقط، حيث يؤدي الطلاب امتحان للترم الأول وما يحصل عليها من درجات تضاف إلى درجات امتحان الفصل الدراسي الثاني.

 

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2025

وتحرص "فيتو" كل عام على نشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 للترم الأول فور اعتمادها من قبل المحافظين بجميع محافظات الجمهورية عبر موقعها الإلكتروني فور إعلانها واعتمادها رسميا.

وتعد امتحانات الإعدادية هي نهاية حلقة التعليم الأساسي وتؤهل نتيجتها الطلاب بالالتحاق لمرحلة التعليم الثانوي سواء الثانوي العام أو الثانوي الفني بأنواعه المختلفة.

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