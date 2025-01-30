الخميس 30 يناير 2025
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رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي في القاهرة

نتيجة الصف الخامس
نتيجة الصف الخامس الابتدائى، فيتو

نتيجة الصف الخامس الابتدائى فى القاهرة، يبحث طلاب الصف الخامس الابتدائي بالقاهرة عن نتيجة الفصل الدراسى الاول،وأعلنت محافظة القاهرة ظهور نتيجة صفوف النقل من الثالث الابتدائى وحتى الثانى الاعدادى.


وأعلنت محافظة القاهرة  رابط الحصول على نتيجة الصف الخامس الابتدائى وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمى لبوابة المحافظة الالكترونية على الرابط الاتى

 

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

 


نتيجة الصف الخامس الابتدائى فى القاهرة


ويتم الحصول على  نتيجة الصف الخامس الابتدائى بالاسم ورقم الجلوس فى القاهرة من خلال الدخول على الرابط وادخال الرقم القومى للطالب واختيار المرحلة الدراسية "المرحلة  الابتدائية "  والصف الدراسى " الصف الخامس الابتدائى"  .

 

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس


نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة، يمكنك الاستعلام عن نتيجة الشهادة  الاعدادية بحافظة القاهرة  فور ظهورها، من خلال الدخول على الموقع الرسمى لبوابة المحافظة الالكترونية  على الرابط الاتى


https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages


ويتم اختيار المرحلة الاعدادية  والصف الثالث الاعدادي وادخال الاسم والرقم القومى

 

ظهرت الآن عبر موقع المديرية، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة الترم الأول

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بضغطة زر على هذا الرابط

 

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس


وأكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بالقاهرة، أن الإدارات التعليمية انتهت من تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية وجار تجميعها  

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لفيتو إنه جار تجميع النتيجة من الإدارات التعليمية لمراجعتها مرة أخرى قبل اعتمادها من الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة , مشيرا إلى أن النتيجة سوف تظهر الأيام القليلة المقبلة  


وكان قد أنهى طلاب الشهادة الاعدادية الامتحانات أمس والتي انطلقت السبت قبل الماضي.


امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة


وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة


مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة

الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.

 

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