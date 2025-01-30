اعرف فوائد الحديد للجسم وكيفية الحصول عليه من مصادر طبيعية

يعتبر الحديد من العناصر الغذائية المهمة في الأنظمة الغذائية، وهو بالغ الأهمية، ولكن هناك مخاطر في الحصول على الكثير من الحديد.

فوائد الحديد

تتمثل إحدى وظائف الحديد الرئيسية في توفير الأكسجين للجسم.

ويساعد الحديد الجسم على إنتاج الهيموجلوبين، وهو بروتين في خلايا الدم الحمراء، ويحمل الهيموجلوبين الأكسجين من الرئة إلى بقية الجسم.

يساعد الحديد أيضًا في تكوين بروتين الميوجلوبين، الذي يوفر الأكسجين للعضلات.

الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد لديهم خلايا دم حمراء أصغر حجمًا، وذلك لأن دمهم يحتوي على كمية أقل من الهيموجلوبين والأكسجين اللازمين لنموها.

يحافظ على مستويات الطاقة

يستخدم الجسم الأكسجين للحصول على الطاقة، ويساعد الحديد في التأكد من حصوله على الأكسجين الذي يحتاجه للحفاظ على مستويات الطاقة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

يمكن أن يكون لأعراض مثل التعب والدوار الكثير من الأسباب، وانخفاض الحديد أو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو أحد هذه الأسباب، ويحتاج الجسم إلى الحديد للمساعدة في مواكبة متطلبات الحياة.

يساعد في صحة الدماغ

تحتاج خلايا الدماغ إلى تدفق ثابت من الدم الغني بالأكسجين لتعمل بأفضل ما لديها، ويساعد الحديد في ضمان وصول الدم الغني بالأكسجين إلى تلك الخلايا.

الأكسجين هو المحفز الذي يساعد الدماغ على القيام بأشياء مثل بناء الأعصاب، وتصنيع وتفكيك المواد الكيميائية التي تسمح للأعصاب بالتواصل، والحفاظ على عمل الدماغ في أفضل حالاته.

لذا، عندما لا يوجد ما يكفي من الحديد لتزويد الدماغ بالأكسجين، فقد يسبب ذلك مشاكل.

يعزز المناعة

يساعد الحديد في الحفاظ على حركة الجسم واستمراره في عملياته اليومية. لذا، عندما يكون لدي الشخص كمية أقل من الحديد - وبالتالي، كمية أقل من الأكسجين - تتدفق عبر النظام، فقد تسقط بعض المهام الأخرى على جانب الطريق، ويمكن أن يشمل ذلك أشياء مثل الحفاظ على النظام المناعي.

قد يكون الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أقل قدرة على محاربة بعض الالتهابات والجراثيم، وإذا لم يحصلوا على ما يكفي من الأكسجين في الجسم، فيجب على الجسم أن يعمل بجدية أكبر لمجرد محاولة الاستمرار في العمل اليومي، وقد تعاني أشياء مثل جهاز المناعة.

شعر أكثر صحة

بالنسبة لبعض الأشخاص، قد تكون إحدى العلامات الأولى لانخفاض نسبة الحديد في الجسم هي تغير في الشعر، أو تساقطه.

يمكن أن يؤدي قلة الدم والأكسجين إلى بصيلات شعر إلى إتلافها والتسبب في تساقط المزيد من الشعر.

تسمي منظمة الصحة العالمية فقر الدم الناجم عن نقص الحديد بأنه أكثر أنواع نقص التغذية شيوعًا في العالم، وتقدر أنه يؤثر على 30٪ من الناس في جميع أنحاء العالم، وهو أكثر شيوعًا في المناطق التي لا تحتوي فيها الأطعمة على الحديد، ولكنه يمكن أن يؤثر على أي شخص.

نقص الحديد أكثر شيوعًا أيضًا بين النساء الحوامل، وذلك لأنه أثناء الحمل، تقوم السيدة بتكوين المزيد من خلايا الدم الحمراء لدعم نمو الجنين الصحي، وهذا يعني أنها بحاجة إلى المزيد من الحديد للتأكد من حصول خلايا الدم هذه على الأكسجين الذي تحتاجه.

يجب أن يتضمن النظام الغذائي الصحي أثناء الحمل الكثير من الحديد، وتأكدي من اختيار فيتامين ما قبل الولادة الذي يحتوي على كمية كافية من الحديد

كما تحتاجين إلى المزيد من الحديد أثناء سنوات الحيض لمقاومة فقدان الدم في كل دورة شهرية، وقد يكون الأشخاص الذين يعانون من فترات أطول من المتوسط ​​معرضين لخطر نقص الحديد.

وينطبق نفس الشيء على الأشخاص الآخرين الذين يعانون من كميات كبيرة من فقدان الدم، مثل بعض الأشخاص الذين يعانون من السرطان أو الأشخاص الذين يتبرعون بالدم كثيرًا.

والأمر الأكثر من ذلك هو أن بعض الأدوية، مثل مثبطات مضخة البروتون، والتي تستخدم عادة لعلاج الارتجاع الحمضي المزمن وقرحة المعدة، يمكن أن تمنع الجسم من امتصاص الحديد بشكل صحيح، مما قد يجعل الشخص معرضة لخطر نقص الحديد.

أنواع الحديد الغذائي

ليس كل الحديد الذي نحصل عليه من الطعام متساوٍي، فيختلف الحديد من مصادر حيوانية عنه من الأطعمة النباتية.

يأتي الحديد الهيمي من مصادر حيوانية.

يأتي الحديد غير الهيمي من مصادر نباتية.

الفرق -ربما بشكل مفاجئ- له علاقة بفيتامين سي، فيساعد فيتامين سي الجسم على استخدام الحديد المتوفر في الأطعمة النباتية بشكل صحيح.

يأتي الحديد من مصادر غذائية تحتوي أيضًا على فيتامين سي، الذي يساعد على امتصاص الحديد بسهولة أكبر، وسيتم امتصاص الحديد غير الهيمي بشكل أفضل إذا تناولته مع الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي.

يمكن أن تكون هذه الأطعمة مثل:

الحمضيات، مثل البرتقال والجريب فروت والليمون.

الخضروات الصليبية، مثل البروكلي والكرنب وبراعم بروكسل.

البطاطس البيضاء.

الفلفل الأحمر.

الفراولة.

الطماطم.

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