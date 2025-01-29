الخميس 30 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

استشهاد 3 فلسطينيين بغارة إسرائيلية على بلدة في الضفة الغربية (فيديو)

غارة إسرائيلية، فيتو
غارة إسرائيلية، فيتو

 استشهد 3 فلسطينيين، الأربعاء، في غارة شنتها طائرة إسرائيلية مسيرة على بلدة شمالي الضفة الغربية، استهدفت خلية مسلحة، وفقًا لإعلام فلسطيني وإسرائيلي.

 

استشهاد 3 فلسطينيين بغارة إسرائيلية على بلدة في الضفة الغربية 

قال البيان الذي نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الضربة الجوية جاءت في إطار حملة عسكرية واسعة شمالي، حيث تكثف قوات  الاحتلال الإسرائيلية عملياتها ضد الفصائل الفلسطينية في المنطقة.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيقدم مزيدًا من التفاصيل حول الغارة في وقت لاحق.

في الوقت ذاته، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن الهلال الأحمر أن الغارة أوقعت ثلاثة قتلى على الأقل.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومًا واسعًا في شمالي الضفة الغربية يتركز في جنين ومخيمها، منذ 21 يناير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية الفصائل الفلسطينية جيش الاحتلال جيش الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تنفيذ عمليات في غزة رغم الهدنة

الاحتلال يواصل حرق منازل في جنين

جندي إسرائيلي منتقدا جيش الاحتلال: دمرنا البنية التحتية والمنازل وعجزنا عن مواجهة حماس
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة برشلونة وأتالانتا في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد وبريست في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025

بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج في بطولة دوري أبطال أوروبا

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وإيندهوفين في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025

مسئول أمريكي يوجه رسالة مستفزة إلى مصر والأردن بعد رفضهما مقترح ترامب

بيان عاجل لمجلس الوزراء بشأن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات

دوري أبطال أوروبا، بايرن ميونخ يتقدم على سلوفان براتيسلافا 1-0 بالشوط الأول

ليل يتقدم على فينورد 2-1 في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا (صور)

منوعات

المزيد

اكتشاف قيء حيوان يعود تاريخه للعصر الطباشيري بالدنمارك

مجلة موضة عالمية تشن حربًا على ميلانيا ترامب: أصبحت كالساحر

توقعات بعاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض بسبب ثقب في الغلاف الجوي للشمس

العلماء يدقون ناقوس الخطر بسبب ارتفاع درجات حرارة سطح المحيطات

المزيد

خدمات

المزيد

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

استقرار أسعار السكر اليوم الاربعاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

7 مباريات بـ 250 مليون يورو وقصر فاخر وطائرة خاصة.. مشوار نيمار مع الهلال السعودي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل سورة الرعد وسبب التسمية وفضائلها

غنائم غزوة خيبر، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 20 بسورة الفتح

ما معنى البأساء والضراء؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية