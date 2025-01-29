استشهاد 3 فلسطينيين بغارة إسرائيلية على بلدة في الضفة الغربية (فيديو)

استشهد 3 فلسطينيين، الأربعاء، في غارة شنتها طائرة إسرائيلية مسيرة على بلدة شمالي الضفة الغربية، استهدفت خلية مسلحة، وفقًا لإعلام فلسطيني وإسرائيلي.

استشهاد 3 فلسطينيين بغارة إسرائيلية على بلدة في الضفة الغربية

قال البيان الذي نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن الضربة الجوية جاءت في إطار حملة عسكرية واسعة شمالي، حيث تكثف قوات الاحتلال الإسرائيلية عملياتها ضد الفصائل الفلسطينية في المنطقة.

🔻غارة من طيران العدو الإسرائيلي على منزل في بلدة #طمون قرب #طوباس.



🔻الهلال الأحمر الفلسطيني: 3 شهداء وعدد من الجرحى بقصف طيران الاحتلال بلدة طمون قضاء طوباس بالضفة الغربية.#الضفة_الغربية #فلسطین pic.twitter.com/3OlqiaqHky — Ahmad Farhat | أحمد فرحات (@AhmadAc7890) January 29, 2025

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيقدم مزيدًا من التفاصيل حول الغارة في وقت لاحق.

في الوقت ذاته، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن الهلال الأحمر أن الغارة أوقعت ثلاثة قتلى على الأقل.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومًا واسعًا في شمالي الضفة الغربية يتركز في جنين ومخيمها، منذ 21 يناير.

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