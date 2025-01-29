الأربعاء 29 يناير 2025
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ثقافة وفنون

معرض الكتاب يتخطى حاجز 2 مليون و250 ألف زائر في 6 أيام

معرض القاهرة للكتاب،
معرض القاهرة للكتاب، فيتو

سجل معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ56 حضورًا جماهيريًا كبيرًا اليوم، الأربعاء 29 يناير 2025، بلغ نحو (400,016) زائرًا، ليصل بذلك إجمالي عدد زائريه حتى الآن، خلال ستة أيام متتالية، إلى (2,271,525) زائرًا، متجاوزًا حاجز المليوني زائر منذ فتح أبوابه للجمهور.

جمهور معرض القاهرة للكتاب 

وشهد المعرض إقبالًا كثيفًا على العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، حيث كان جناح الكتب المُخفضة الأكثر جذبًا للزوار، إلى جانب جناح الطفل الذي احتضن ورشًا تفاعلية وعروضًا مسرحية ترفيهية وتعليمية للأطفال، ما جعله نقطة جذب رئيسية للعائلات. 

كما حظيت قطاعات وزارة الثقافة بإقبال واسع، خاصة من عشاق الكتب التاريخية والسلاسل الفكرية، التي تصدرت قائمة المبيعات. وعلى صعيد الفعاليات الثقافية، لاقت الندوات النقاشية وحفلات توقيع الكتب حضورًا كبيرًا، حيث تميزت باستضافة نخبة من الأدباء والمفكرين من مصر والعالم العربي.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

الجدير بالذكر أن الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تُقام تحت رعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة"، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، وتستمر حتى 5 فبراير المُقبل بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس.

وتحل سلطنة عُمان ضيف شرف هذه الدورة، فيما تم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصري، شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.

ويشارك في المعرض 1345 دار نشر من 80 دولة، ويضم 6150 عارضًا للإصدارات الأدبية والفكرية، كما يشارك للمرة الأولى أكثر من 10 دول جديدة، من بينها تشيلي، بلجيكا، الكونغو، رومانيا، بلغاريا، النمسا، بليز، بيرو، هولندا، سورينام، كولومبيا، فيتنام، تنزانيا، سنغافورة، وبوليفيا.

ويشتمل المعرض على برنامج ثقافي ثري يضم أكثر من 600 فعالية متنوعة، تشمل الندوات الأدبية، وحلقات النقاش، وورش العمل، والعروض الفنية، مما يعكس الدور الريادي للمعرض كأكبر تظاهرة ثقافية في المنطقة.

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