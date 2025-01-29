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رياضة

دوري أبطال أوروبا، إنتر ميلان يتقدم على موناكو بهدفين في الشوط الأول

إنتر ميلان، فيتو
إنتر ميلان، فيتو

دوري أبطال أوروبا، تقدم فريق إنتر ميلان بهدفين نظيفين أمام موناكو، في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليا ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة في الدور الأول من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025.

سجل لإنتر ميلان، لاوتارو مارتينيز من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 16.

وتقام حاليا 18 مباراة في الجولة الثامنة والأخيرة من  دوري أبطال أوروبا.

مباريات الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا

آيندهوفن ضد ليفربول.

بايرن ميونخ ضد سلوفان براتيسلافا.

بوروسيا دورتموند ضد شاختار.

باير ليفركوزن ضد سبارتا براج.

جيرونا ضد آرسنال.

برشلونة ضد أتالانتا.

بريست ضد ريال مدريد.

مانشستر سيتي ضد كلوب بروج.

يونج بويز ضد النجم الأحمر.

ليل ضد فينورد.

يوفنتوس ضد بنفيكا.

أستون فيلا ضد سيلتيك.

دينامو زغرب ضد ميلان.

إنتر ميلان ضد موناكو.

شتورم جراتس ضد لايبزيج.

سالزبورج ضد أتلتيكو مدريد.

سبورتينج لشبونة ضد بولونيا.

شتوتجارت ضد باريس سان جيرمان.

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