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رياضة

دوري أبطال أوروبا، تشكيل مباراة يونج بويز أمام النجم الأحمر

النجم الأحمر الصربي،
النجم الأحمر الصربي، فيتو

دوري أبطال أوروبا، تنطلق مباراة يونج بويز السويسري أمام ضيفه النجم الأحمر الصربي بعد قليل ضمن مواجهات الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا. 

تشكيل يونج بويز أمام النجم الأحمر 

يدخل فريق يونج بويز مباراته أمام النجم الأحمر بتشكيل يضم كل من: 

كيلر - أثيكامي - كامارا - بنيتو - حجام - دارين ماليس - لوبر - لاكومي - سانرو لوبر - ليمن - جويل مونتيرو 

تشكيل النجم الأحمر أمام يونج بويز

أما فريق النجم الأحمر الصربي فيدخل مباراته أمام يونج بويز بتشكيل مكون من: 

جوتيسا - أوجانين موتوفيتش - ناصر دجيكا - فانيا دركوسيتش - سيول وونج يونج دوو - تيمي ماكس - رادي كورنيتش - ماكسيموفيتش - ميركو ايفانيتش - ومانجيتوكا - ندياي 

وتقام 18 مباراة في الجولة الثامنة والأخيرة من  دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

مباريات الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا


آيندهوفن ضد ليفربول.

بايرن ميونخ ضد سلوفان براتيسلافا.

بوروسيا دورتموند ضد شاختار.

باير ليفركوزن ضد سبارتا براج.

جيرونا ضد آرسنال.

برشلونة ضد أتالانتا.

بريست ضد ريال مدريد.

مانشستر سيتي ضد كلوب بروج.

يونج بويز ضد النجم الأحمر.

ليل ضد فينورد.

يوفنتوس ضد بنفيكا.

أستون فيلا ضد سيلتيك.

دينامو زغرب ضد ميلان.

إنتر ميلان ضد موناكو.

شتورم جراتس ضد لايبزيج.

سالزبورج ضد أتلتيكو مدريد.

سبورتينج لشبونة ضد بولونيا.

شتوتجارت ضد باريس سان جيرمان.

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