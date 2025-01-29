الكشف عن تشكيل يوفنتوس وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا

أعلن تياجو موتا المدير الفني ليوفنتوس، تشكيل فريقه لمواجهة بنفيكا البرتغالي، مساء اليوم الأربعاء على ملعب أليانز ستاديوم، في دوري أبطال أوروبا.

وعاد دوسان فلاهوفيتش إلى هجوم البيانكونيري، بعدما جلس بديلا في المباريات الأخيرة، خاصة مع عدم قدرة المدرب على الدفع بالوافد الجديد كولو مواني إلا من الدور المقبل.

تشكيل يوفنتوس

"بيرين، مبانجولا، جاتي، كالولو، ماكيني، دوجلاس لويز، تورام، كونسيساو، يلدز، تيموثي وياه، فلاهوفيتش".

تشكيل بنفيكا

"تروبين، باه، أوتاميندي، أنطونيو سيلفا، توماس أرواخو، أوركون كوكو، فلورنتينو لويس، أورسنيس، دي ماريا، بافليديس، شجيلديروب".

جدير بالذكر أن اليوفي يقع في المركز 17 بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة، فيما يحل بنفيكا في المركز 21 برصيد 10 نقاط.

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