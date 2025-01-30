الجمعة 31 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

فتح الله فوزي: السوق العقاري السعودي الأكبر بمنطقة الخليج

عقارات، فيتو
عقارات، فيتو

أكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التطوير العقاري بالجمعية، على أن اتجاه الكثير من الشركات المصرية للعمل بالسوق العقاري السعودي،  أمر جيد خاصة أن السوق السعودي يعد الأكبر بمنطقة الخليج.

وأشار إلى ان الشركات المصرية اكتسبت خبرات كبيرة من خلال العمل فى المشروعات التي تم تنفيذها فى مصر خلال السنوات الاخيرة، والطفرة الكبيرة التى شهدها السوق العقاري المصري ومدن الجيل الرابع.

أكد نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التطوير العقاري بالجمعية، على أن السوق العقاري المصري يسير بخطى ثابتة، وحقق نجاحات كبيرة خلال العام المنتهي 2024، بدليل حجم مبيعات السوق والتي سجلت ارتفاعًا بنسبة 50% مقارنة بمعدلات 2023

وأشار في تصريحات خاصة إلى أن طفرة المبيعات بالسوق تمثل عنصر جذب قوي للاستثمار العقاري، ومؤشر على قوة وجاذبية السوق العقاري سواء للعملاء أو المستثمرين.


وعقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا اليوم، لمتابعة سير العمل بمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية، الذى يُنفذه التحالف المصرى لشركتي "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك" على نهر روفيجي بدولة تنزانيا، وذلك بحضور المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد السويدي،  الرئيس التنفيذى لشركة السويدي إلكتريك، والمهندس وائل حمدى، نائب رئيس شركة السويدى إليكتريك، ومسؤولي الجهاز المركزي للتعمير.

 

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ هذا المشروع الضخم، الذى يجسد العلاقات المتميزة بين مصر وتنزانيا، ويؤكد قدرة وإمكانات الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات الكبرى، وخاصة لأشقائنا في قارة إفريقيا، وتتم متابعته بشكل دورى من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تحقيق التنمية لأشقائنا بدولة تنزانيا، وتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لجمهورية تنزانيا، والسيطرة على فيضان نهر روفيجي، والحفاظ على البيئة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان مكونات المشروع، الذى يتضمن إنشاء سد بطول 1025 مترًا، وتصل السعة التخزينية لبحيرة السد إلى 32.8 مليار م3، كما يضم محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، وتقع المحطة على جانب نهر روفيجي فى محمية طبيعية بمنطقة "مورغورو" جنوب غرب مدينة دار السلام (العاصمة التجارية) وأكبر مدن دولة تنزانيا، بجانب استعراض المكونات الأخرى للمشروع. 

ووجه وزير الإسكان، بتوثيق كل ما تم من إنجاز فى هذا المشروع الضخم، من خلال كتيبات ووثائق مصورة، لحفظ ما أنجزه التحالف، وفى هذا الإطار أكد مسئولو الشركتين، أنه يتم توثيق مكونات ومراحل تنفيذ المشروع. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأعمال المصريين استثمار العقارى السوق العقاري المصري السوق العقاري
ads

الأكثر قراءة

أزمة صفقات الزمالك الشتوية تصل أقسام الشرطة، وحسين لبيب يحرر محضرًا

طقس الغد، أمطار ورياح على هذه المناطق

رابط نتيجة الصف الثاني الإعدادي في القاهرة 2025

رسميا.. الكاف يقرر مد القيد للبطولات الإفريقية حتى 28 فبراير المقبل

كرواتيا تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي بطولة العالم لكرة اليد

أبو عبيدة يعلن استشهاد محمد الضيف وعدد من القيادات بحماس

شاهد أهداف ومهارات الفرنسي إيلي يوان المرشح للانضمام إلى الزمالك

ما عقاب المنافقين ومنزلتهم وصفاتهم كما وردت في سورتي البقرة والمنافقون؟

منوعات

المزيد

دولة أوروبية تواجه 72 ساعة من الظلام لهذا السبب

باحثون يكتشفون سبب الانحناء غير العادي لسطح الأرض في العراق

إعلان موعد انفصال مركبة "بروجريس" الروسية عن المحطة الفضائية

شاب تركي يتراجع عن إنهاء حياته في المحاولة 232

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

أحدث أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الـ 11 من الدوري المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 31 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الأشجار في المنام وعلاقتها بتولي منصب مرموق

ما عقاب المنافقين ومنزلتهم وصفاتهم كما وردت في سورتي البقرة والمنافقون؟

المزيد
الجريدة الرسمية